Rubin má coby šéf castingu na kontě více než stovku filmů, včetně úspěšných snímků Anglický pacient, Muži v černém, Čtyři svatby a jeden pohřeb či televizní seriál Sedmilhářky.

Podle Česko-slovenské filmové databáze působil také jako herec a filmový producent. Za casting na Sedmilhářky a na televizní film Prezidentské volby získal podle časopisu Variety televizní ceny Emmy.

David Rubin, a veteran casting director, has been elected the next president of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. He will take over for current president John Bailey, who is terming out after two years in the top position #AMPAS pic.twitter.com/oBGmA04C25