Anifilm 2021 předal ceny: Uspěl český film Myši patří do nebe a cenu získala i česká počítačová hra Creaks

Cenu v mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro dospělé diváky získal film Zabij to a opusť město polského režiséra Mariusze Wilczyńského, který na tomto svém prvním celovečerním filmu pracoval jedenáct let. Cenu pro nejlepší celovečerní film pro děti porota udělila filmu Vlkochodci (režie Ross Stewart, Tomm Moore) ze slavného irského animačního studia Cartoon Saloon. V této kategorii se porota rozhodla udělit i zvláštní uznání, které získal film Myši patří do nebe české režijní dvojice Denisa Grimmová a Jan Bubeníček.

Barevný sen | foto: Anifilm

V kategorii krátkých filmů zvítězil indonéský snímek režisérky Fatimah Tobing Rony Javánka Anna a mezi studentskou tvorbou zabodoval polský film Jsem tady režisérky Julie Orlik. Mezi nenarativními a abstraktními animacemi získal hlavní cenu snímek gruzínské režisérky Mariam Kapanadze Opuštěná vesnice a nejlepším videoklipem je francouzsko-nizozemské video Jo Goes Hunting: Careful režisérky Alice Saey. V kategorii VR filmů uspěl film Proměny režiséra Jonathana Hagarda. V soutěži počítačových her v kategorii nejlepší počítačová hra pro děti zvítězil tchajwanský projekt Carto autora Lee-Kuo Chena a cenu za nejlepší výtvarný počin v počítačové hře si odnáší česká hra Radima Jurdy Creaks.

V průběhu festivalu měli příležitost o jedné ceně rozhodnout svým hlasováním ti nejpřísnější porotci, tedy diváci. A jimi udělovanou diváckou Cenu Libereckého kraje získal film Myši patří do nebe tvůrčího tandemu Denisa Grimmová a Jan Bubeníček.

Na slavnostním zahájení Anifilmu se již rozdaly ceny vítězům národní soutěže Český obzor. Ty, na rozdíl od mezinárodní soutěže, nevybírala porota, ale široké uskupení českých

profesionálů z oboru animace, které sdružuje Rada animovaného filmu. 114 jejích členů hlasovalo již před festivalem a rozhodli se udělit cenu za nejlepší zakázkové dílo spotu Radioterapie na Žlutém kopci v režii Noemi Valentíny, za nejlepší videoklip Pavel Čadek: Tanči od režisérky Aliony Baranové, za nejlepší studentský film snímku Rudé boty od Anny Podskalské a za nejlepší celovečerní film, který soutěžil s krátkými filmy ve smíšené kategorii, snímku Jana Baleje Barevný sen. Nejlepším animovaným dílem, které radní volili napříč všemi kategoriemi Českého obzoru, se staly studentské Rudé boty. Tento baladický film, pracující s lidovými motivy a vyjadřující se beze slov, nezaujal pouze české odborníky z Rady animovaného filmu. Uveden bude také v prestižním výběru Cinéfondation letošního festivalu v Cannes. Na slavnostním zahájení letošního Anifilmu byla udělena ještě jedna cena a to Cena za celoživotní přínos animovanému filmu, kterou převzal profesor Edgar Dutka, dlouholetý dramaturg Krátkého filmu, autor desítek scénářů k legendárním snímkům (mj. Konec krychle, Klub odložených), režisér a výrazný pedagog FAMU, který ovlivnil řadu tvůrců animovaného filmu. V neposlední řadě je také ceněným spisovatelem a významným spolupracovníkem režiséra Jiřího Barty.