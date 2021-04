Březen na Netflixu: Formule 1, Piráti, Ranařky a několik dokumentů

Filmy Březen 2021

Asi si ťukáte na čelo a přemýšlíte, proč Vám doporučujeme bláznivou brazilskou komedii, ale Případ ztracené kozy (Cabras da Peste) je tak pitomý, až je zábavný. Pokud si jej chcete užít, musíte přistoupit na jeho hru a přijmout, že se snímek nebere příliš vážně. Jeho hodnocení je značně rozporuplné, ale nelze mu upřít komediální kvality a slušnou vizuální úroveň. V českých zemích je snímek podhodnocený, ale mezinárodní hodnocení lehce nad 60 % je poměrně pozitivní.

Mladá dívka začne na střední škole vydávat školní noviny, kterými rozpoutá malou revoluci. Věnuje se totiž problému rovnoprávnosti, sexismu a obecně toxickému prostředí na půdě školy. Sociologické komediální drama Ranařky (Moxie) je poměrně dobře natočený snímek ze střední, který se nevyhýbá lehce feministickým tónům. Hodnocení sympatického snímku se pohybuje lehce nad průměrem.

Pamatujete si ještě na Jima Carreyho a výbornou komedii Yes Man o nešťastném chlapíkovi, který navštívil seminář, na němž svérázný guru prosazoval heslo: na vše říkejte ANO. Yes Day pracuje s podobným tématem, ale tentokrát jde o rodiče, kteří jsou již unavení neustálým říkáním NE svým dětem. Jenže, když dětem na všechno řeknete ANO, tak se váš život může otočit úplně naruby. Yes Day není tak dospělým filmem jako Yes Man, protože míří na především na dětské publikum. Snímek vychází z dětské obrázkové knihy a bestselleru spisovatelky Amy Krouse Rosenthal. To je jeden z důvodů, proč se postavy dospělých rozpadají do podivných karikatur. U mladších diváků by Yes Day mohl mít úspěch, ale starší publikum se musí spokojit s průměrnou potrhlou komedií.

Seriály Březen 2021

Vulgární, ztřeštěný, šílený či dokonce fekální, i takto lze charakterizovat animovaný seriál Paradise PD (3. Série). Cílovou skupinou jsou dospělí, protože v seriálu jsou snad všechny nechutnosti, které Vás napadnou. Ale na druhou stranu, stále je to strašná sranda. Oproti předchozím sériím je kvalita o něco nižší, přibylo absurdit a parodií na aktuální problémy, ale vytratil se příběh a smysl. Rychlé pero dobrého dramaturga by seriál dokázalo vytáhnout o stupínek či dva výše, než na současných 70 %.

Španělský seriál o třech lehkých dívkách, které jsou nuceny se vydat na šílený útěk před svými pasáky. Seriál Holky z červeného gauče (Sky Rojo) mixuje několik žánrů a stojí za ním dvojice zkušených tvůrců, kteří mají na svědomí výborný krimi seriál Papírový dům (La casa de papel). Průměrné hodnocení se pohybuje někde mezi 65 a 70 % a jisté je jediné, nudit se nebudete.

Na Álexe někdo shodil vraždu jeho sestry, ale ten se rozhodnul dokázat, že vrahem není. Ve snaze zjistit, Kdo zabil Saru? (¿Quién Mató a Sara?) se Álex neštítí ničeho a vytahuje na světlo světa kdejakou špínu, na kterou narazí. Středoevropskému publiku je mexická tvorba poněkud vzdálená a je nutné se naladit na správnou vlnu. Hodnocení lehce nad 65 % značí slušnou kvalitu, která za zkoušku rozhodně stojí.

Dokumenty Březen 2021

Ztracené království pirátů (The Lost Pirate Kingdom) propojuje hraný dokument s fakty a úvahami historiků. Seriál pokrývá krátké období, během něhož byli karibští piráti na vrcholu, a kromě drancování lodí založili také rovnostářskou republiku. Pro příznivce černé vlajky s lebkou a zkříženými hnáty je seriál takřka povinností, ale vše je nutné brát s jistou rezervou, protože spoustu věcí si tvůrci seriálu domýšlejí na základě odhadů historiků. Slušné hodnocení přes 70 % je dobrou vizitkou, zřejmě nejdetailnějšího pirátského dokumentu.

Výborný motoristický dokument F1: Touha po vítězství, 3. řada (Formula 1: Drive to Survive) mapuje události sezóny 2020, na níž se významně poznamenala epidemie coronaviru. Vynikající záběry ze závodu jsou doplněny pikantními pohledy do zákulisí královny motorsportu, v němž jsou ostré lokty základem úspěchu. Více se dozvíte v naší recenzi, v níž seriál obdržel vysoké hodnocení 87 %.

Odvrácená tvář rybolovu. Seaspiracy: Pravá tvář udržitelného rybolovu odhaluje bolestivou realitu drancování oceánů ve jménu zisku a čerstvé ryby na vašem stole. Výrazově silný dokument začíná s jistou dávkou naivity, ale brzy se dostává k větším problémům, o kterých se nemluví. Asi jediným problémem dokumentu je obecná neřest aktivistických pořadů – přílišný tlak na aktivistický závěr a snaha šokovat diváka. Pokud překousnete tyto výkřiky, tak si můžete užít kvalitní dokument mapující jeden závažný problém dnešní doby. Hodnocení 80 % je spravedlivým hodnocením burcujícího dokumentu.