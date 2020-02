Comic-Con v Praze: Představitel Hellboye uchvátil české fanoušky, vzpomínal na Havla

Festival Comic-Con od pátku navštěvují tisíce lidí, množství v nich přicházejí do O2 Universa v kostýmech hrdinů z filmů, seriálů či komiksů. Iva Pavlousková, která mediálně zastupuje organizátory akce, dnes ČTK řekla, že se prodalo již 22.000 vstupenek. Festival končí v neděli.

Upon seeing Batman and Robin en route from the bus, I thought: I'm home!



Three hours without the toddler (left full-bellied sleeping on her dad's chest), one talk, one panel, and feeling alive among my people.#ComicConPrague pic.twitter.com/FLzQZN2eoi — Julie Novakova (@Julianne_SF) February 8, 2020

Prostory místa setkání fanoušků sci-fi, fantasy, hororu a příbuzných žánrů jsou rozdělené na množství zón, kde se konají besedy, přednášky, soutěže v kostýmech, fotografování, autogramiády a další program. Na besedu s Perlmanem čekali lidé půl hodiny a hlavní sál zcela zaplnili.

Devětašedesátiletý herec v dobré náladě přes hodinu odpovídal na jejich dotazy a vzpomínal na natáčení. Hrál v mnoha filmech a televizních seriálech už v 80. a 90. letech. Poprvé ho obsadil režisér Jean-Jacques Annaud do filmu Boj o oheň (1981), situovaného do pravěku, kde představoval jednu z ústřední trojice postav neandrtálců.

Tentýž režisér jej využil i do svého dalšího známého díla, do snímku Jméno růže (1986), kde ztvárnil postavu hrbáče Salvatoreho. V obou filmech, podobně jako v mnoha dalších, strávil před natáčením mnoho hodin v maskérně, ale vůbec si na dlouhé přípravy k natáčení nestěžuje. "Vždy jsem strávil v maskérně mnoho hodin. Ale nebylo to těžké, těžké je být horníkem, těžké je učit děti, těžké je být matkou, pracovat denně v bance deset hodin, to je těžké, ale kdo by nechtěl být Hellboyem," řekl a podobně jako mnohokrát během besedy si vysloužil potlesk.

V 90. letech Perlman hrál ve filmech Dobrodružství Hucka Finna, Ostrov Dr. Moreaua, Vetřelec: Vzkříšení, Nepřítel před branami nebo Blade 2. Po mnoha vedlejších rolích přišel v roce 2004 komiksový hrdina Hellboy. Dnes děkoval režisérovi Guillermovi del Toro, který pro roli Hellboye obhajoval Perlmana přesto, že studio chtělo obsadit někoho známějšího, jako třeba Vina Diesela. "Neměl jsem tak velké jméno, přijímám to s obrovskou pokorou, nikdy jsem nic takového nezažil, to se v Hollywoodu nestává, lidé se svých vizí tak nedrží, prostě to nějak udělají. On se rozhodl, že to bude po jeho, nebo to nebude vůbec. Nikdy ho za to nepřestanu milovat," řekl dnes. Kostým na Hellboye si prý oblékal dvě hodiny a další čtyři hodiny pak trval make-up.

Perlman se dnes dotkl i obav ze změn klimatu, které sdílí a obává se o život svých dětí. "Globální oteplování bude velkým problémem pro příští generace," uvedl. Jako nemenší problém vidí Donalda Trumpa v čele USA, podle něj ničí demokracii. Vyznal se také z obdivu k Václavu Havlovi. "Považoval jsem ho za ohromně progresivního, velmi lidského politika, který zvládl uchvátit českého ducha. Češi mají specifickou osobnost. Je zajímavé, jak dlouho jste si v historii vládli, dohromady to bylo tak 60 let ... ale zvládli jste to přečkat, teď si zase vládnete sami," řekl americký herec, který prý Prahu s její dlouhou historií miluje.