Dcera Paula McCartneyho natáčí dokument o studiích Abbey Road

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dcera někdejšího člena slavné skupiny Beatles Paula McCartneyho, fotografka Mary McCartneyová, natáčí celovečerní dokumentární film o legendárním londýnském nahrávacím studiu Abbey Road. Snímek se bude jmenovat If These Walls Could Sing (Kdyby tyto zdi mohly zpívat). Podle agentury DPA jde o první celovečerní dokument o slavném místě, kde Beatles natočili většinu svých písní.