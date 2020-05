Do ČR se s uvolněním restrikcí vrátí zahraniční filmové štáby

Vláda opět otevřela hranice ČR pro evropské občany 27. dubna a Evropská unie by měla k 15. květnu zrušit svoje doporučení, aby členské státy zakazovaly vstup cestujícím z oblastí mimo Evropu. Čekat do poloviny května však není nutné ani teď, jelikož se ze strany EU jedná skutečně jen o doporučení a ne o zákaz, uvedla vedoucí České filmové komise Pavlína Žipková.

Brzy by tak mohlo pokračovat například natáčení druhé řady seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevignovou v hlavních rolích, seriálu The Falcon and the Winter Soldier z dílny studia Marvel či filmu Transatlantic 473 z produkce streamovací společnosti Netflix.

Zahraniční herci a členové štábů podstoupí test na koronavirus těsně předtím, než opustí svou zemi a další test po 72 hodinách po příjezdu do ČR. Po dobu, dokud nebude znám výsledek druhého testu, přitom zůstanou v karanténě. Tímto způsobem se mohou vyhnout tomu, aby v izolaci museli pobývat 14 dní po příjezdu.

Během svého pobytu v Česku budou podstupovat testy každých 14 dní a při natáčení budou zvláště dbát na hygienu. Podle Žipkové by tím mělo klesnout riziko nákazy na úplné minimum.

Asociace producentů v audiovizi (APA) v březnu varovala, že opatření proti šíření koronaviru způsobí v Česku ve filmovém průmyslu a na něj navázaných oborech ztráty ve stovkách milionů korun, přičemž filmová výroba by mohla klesnout do konce roku až o 75 procent. V době zavedení opatření v ČR vznikaly filmové projekty z Británie, Německa, Dánska, USA, které se natáčely pro Netflix, Columbia Pictures, Warner Bros., ZDF, BBC, Amazon, Sony Pictures či studio Disney. APA se obávala toho, že zahraniční štáby kvůli pandemii budou nově raději natáčet ve svých zemích původu kvůli zmírnění nebezpečí nákazy a také aby podpořily v čase hospodářské krize domácí ekonomiku.