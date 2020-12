"Evropského Oscara" za režii získal Thomas Vinterberg, natočil film Chlast

Kategorie nejlepších režisérů byla vyhlášena jako první. O cenu se kromě Vinterberga a Hollandové ucházeli také Polák Jan Komasa za film Corpus Christi, Ital Pietro Marcello za snímek Martin Eden, Francouz François Ozon, tvůrce dramatu Léto 85, a norská režisérka Maria Sodahlová se snímkem Naděje.

Vinterbergův film Chlast s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli se dostal i do oficiálního výběru na letošním festivalu v Cannes. Film se zabývá teorií a následným experimentem, že se rodíme s malým množstvím alkoholu v krvi a že mírná podnapilost může otevřít mysl a podpořit kreativitu.

Thomas Vinterberg, European Director 2020: "The award is for best director but this film was made thanks to the help of all my friends and family. Some are here behind me. Mads, we miss you here." pic.twitter.com/AGtlnu3Ie0