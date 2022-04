Film Jan Žižka letos konečně dorazí do kin. Víme kdy

Termín premiéry ale neurčil Petr Jákl. „Bylo mi přiděleno Američany. A jelikož musíme mít premiéru zároveň v Americe i u nás, tak jsem to akceptoval,“ vysvětlil producent a režisér s tím, že kdyby to bylo na něm, vybral by jinak. Po dlouhém čekání se ale už nemůže premiéry dočkat. „Strašně se těším na to, až bude film v kinech. Je to hrozný pocit, když má člověk dlouhou dobu film hotový, ale nemůže ho nikomu ukazovat. Bohužel kvůli pandemii je ale v podobné situaci plno tvůrců,“ vysvětlil Jákl.

Celou dobu od dokončení filmu čelil také četným dotazům, kdy už bude film konečně v kinech. „Za poslední dobu se mi to stalo několikrát. V podstatě poslední dva roky má setkání s kýmkoli začínají slovy: Tak kdy už bude Žižka? Z legrace jsem začal všem říkat, že to asi bude nakonec jen domácí video, protože kina se zřejmě nedočkám,“ dodal se smíchem.

Jan Žižka - TK s herci historického velkofilmu (36:08) | zdroj: YouTube



Snímek, který je zatím nejnákladnějším filmovým počinem všech dob u nás, představí slavného vojevůdce trochu jinak, než by možná diváci čekali. „Je to příběh o zrodu vojevůdce a myslím, že budou lidé překvapeni z toho, jak je příběh koncipovaný. Všechno se odehrává v roce 1402, tedy v době Žižkova mládí, ještě před husitskými válkami. Je v něm všechno, co je potřeba o té době vědět, aby ji člověk pochopil. Také dostatek bojů, ale především velmi silný příběh, který člověka vede až do konce,“ svěřil se Jákl.

Film Jan Žižka vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí. Do českých kin jej uvede distribuční společnost Bioscop 8. září 2022.