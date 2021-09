Film Petra Kolečka Zbožňovaný představuje oficiální trailer

„Ten příběh je velice zajímavý, protože je to příběh dědečka Petra Kolečka,“ svěřil se Jiří Bartoška s tím, co jej na scénáři zaujalo. „No a taky Ivana Chýlková, Zuzana Kronerová, Petra Hřebíčková a Langoš, to vás prostě láká natočit biják s nimi. Jak člověk stárne, nabídky odmítá a říká si, jestli má vzít otce hlavní hrdinky, který má dva natáčecí dny, nebo psychologa, co má jeden den, ale čtyři stránky textu… Tohle ale byla výzva, hrát tak velkou roli,“ dodal Bartoška, jehož rozhodnutí podpořila i délka textu ve scénáři. „Od půlky filmu totiž nemluvím, takže jsem se nemusel učit moc textu.“

Osmatřicet let trvající milostný trojúhelník dozná trhlin, když se pediatr Zdeněk rozhodne, že odchod do důchodu bude příležitostí k tomu, jeden z vrcholů trojúhelníku opustit. Jak se však ukáže, nebude to tak jednoduché… „Hraju Zdeňkovu druhou ženu, jeho celoživotní milenku, vlastně druhou neoficiální manželku, které se jeho rozhodnutí nelíbí. V reálném životě bych se ale něčeho takového určitě účastnit nechtěla,“ vysvětlila představitelka lékařky Dany Ivana Chýlková. Zákonitou manželku si zahrála Zuzana Kronerová. „Je to velmi tolerantní, milující a hlavně věřící žena, takže manželský slib je pro ni závazný,“ svěřila se slovenská herečka.

Do příběhu zasáhne také Petra Hřebíčková jako dcera manželské dvojice, Jiří Langmajer jako její exmanžel, Martina Czyžová jako jejich dcera, ale také například Štěpán Kozub, Taťjana Medvecká nebo Kryštof Michal. „Tohle není už jenom taková ta romantická komedie, tohle je trochu vážnější téma, přestože je to pořád komedie,“ shrnula za herecký ansábl Petra Hřebíčková.

„Jsem rád, že se nám podařilo dát dohromady tak skvělé obsazení. Díky nim jsme scénář i upravovali, byli mi inspirací,“ dodal scenárista a režisér Petr Kolečko, který jako předlohu pro scénář využil životní příběh svého dědečka. „Už si ani nepamatuju, jak mě napadlo psát o dědovi, ale vím, že když jsem to volal mámě, tak řekla: Výborně, to je přece nejlepší materiál, a to jak v dobrým, tak ve zlým. Děda byl takový dvojlomný, byl v něčem dobrý, a v něčem úplně moc ne…“

Premiéra filmu Zbožňovaný je naplánována na 23. září 2021. Film vznikl v produkci společnosti MOJOFilm s.r.o. producentů Pavla Páska a Igora Konyukova. Koproducentem je Česká televize, do kin snímek uvede distribuční společnost Bioscop.