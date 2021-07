Film Petra Kolečka Zbožňovaný představuje první video ukázku

Kromě ústředního trojúhelníku se ve filmu objeví také Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, Štěpán Kozub, Taťjana Medvecká, Lukáš Melník, Kryštof Michal nebo Martina Czyžová. „Jsem rád, že máme tak skvělé obsazení. Tihle herci pro mě byli inspirací, a tak se upravovalo ještě i na place,“ vysvětlil scenárista a režisér Petr Kolečko, který pro inspiraci tentokrát sáhl do své rodiny. „Ten příběh je inspirovaný mým dědou, a to při rozhodování, zda znovu režírovat, hrálo docela zásadní roli,“ dodal Kolečko.

Sám vidí jedno z témat filmu v citacích svých postav. „Farář Kryštof Michal a Zuzana Kronerová ve scéně v kostele prohlašují: S pýchou není láska sestra a Když miluješ, nemůžeš za to nic chtít. Svými někdy nelaskavými prostředky jsem se tentokrát snažil sdělit nějakou laskavější zprávu. Ten film je hezký, rodinný, o lásce, ale občas to herci okoření nějakým ‚hovadštějším’ vtipem v tom nejlepším slova smyslu. A to nejen pánové Bartoška, Langmajer nebo Kozub, ale i ženský ansámbl,“ dodal režisér.

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana (Petra Hřebíčková), jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina Czyžová), která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou (Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval...

Premiéra filmu Zbožňovaný je plánována na 23. září 2021. Film vznikl v produkci společnosti MOJOFilm s.r.o, producentů Pavla Páska a Igora Konyukova. Koproducentem je Česká televize, do kin snímek uvede distribuční společnost Bioscop.