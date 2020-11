Filmaři shání herce na roli prince Williama, stanovili si kuriózní podmínku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kuriózní podmínku si stanovili filmaři, kteří hledají herce do připravovaného životopisného snímku o britské princezně Dianě. Roli jejího syna, prince Williama, nemohou získat uchazeči, kteří mají jen britské občanství, informoval list The Guardian. Podle produkce je to kvůli brexitu.