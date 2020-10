Fond kinematografie: Nouzovým stavem se pro natáčení nic nemění

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na natáčení zahraničních filmových štábů v ČR by neměla mít vliv ani nová opatření v kultuře či ve společenských kontaktech ani vyhlášení nouzového stavu. Na svém facebooku to dnes uvedl Státní fond kinematografie, který současně vysvětlil, co opatření vyhlášená proti šíření koronaviru znamenají pro oblast filmu. Členové zahraničního štábu, kteří jsou občany zemí s nízkým rizikem nákazy, mohou vstoupit do ČR bez omezení, občané ostatních zemí tak mohou učinit na základě výjimky udělené ministrem kultury (MK).