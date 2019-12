Formanův Amadeus patří k nejvýznamnějším dílům, USA ho daly do národního registru

Knihovníci národní knihovny Spojených států musejí podle zákona vybrat každý rok snímky starší deseti let, které považují za kulturně, historicky či esteticky významné. Cílem registru je tyto filmy zachovat budoucím generacím. S letošními přírůstky jich knihovna uchovává již 775.

zdroj: YouTube

V letošním výběru figuruje sedm filmů režírovaných ženami a celkem čtyři dokumenty. Uznání se dočkal například autobiografický muzikál Purpurový déšť (1984) zpěváka a hudebníka Prince, První dáma country music (1980) o zpěvačce Lorettě Lynnové, Stínové lampy (1944) s Ingrid Bergmanovou, či dva dnes již klasické filmy z dílny Walta Disneyho Zrzoun (1957) a Šípková Růženka (1959).

Nejstarším snímkem v letošním výběru je tříminutový klip Imigranti přijíždějící na Ellis Island (1903). Jsou na něm vidět utečenci, jak připlouvají a vystupují s kufry z lodi na malém ostrově u New Yorku, který byl mezi lety 1892 a 1924 vstupním bodem do USA pro miliony migrantů z různých koutů světa. Krátký snímek je podle knihovníků význačný, protože pochází z prvních let filmové technologie. Za významný je v tomto směru považován i další vybraný film Trh marnosti (1935), který je prvním celovečerním filmem natočeným pomocí tehdy přelomové technologie Technicolor.

Filmy vhodné k uchování pro budoucí generace navrhuje také veřejnost. Letos dostala nejvíce hlasů diváků komedie Podvodníci z New Jersey (1994), která pojednává o příhodách dvou znuděných prodavačů v samoobsluze.

Knihovna si od studií či tvůrců filmu vyžádá kopie filmů, které pak uloží ve vhodných podmínkách. Kvůli náchylnosti kinofilmu totiž svět přišel téměř o 70 procent všech snímků z raných let kinematografie, uvedla americká stanice CBS.