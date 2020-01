Genderová rovnost dobývá Hollywood. Počet režisérek roste

Ženy v roce 2019 natočily dvanáct ze stovky hollywoodských filmů, které měly největší úspěch na filmovém trhu. Podle statistiky, kterou vypracovala Jihokalifornská univerzita (USC), jde o největší meziroční nárůst.

"Změna konečně přichází i do filmového průmyslu, kde byla dosud nerovnost za kamerou vytrvale přítomna," komentovala statistiku USC.

