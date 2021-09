HBO Max míří do Evropy. Česko se dočká až příští rok

Dnes to oznámil provozovatel služby, společnost WarnerMedia z telekomunikační skupiny AT&T. Detaily ohledně ceny předplatného a obsahu podnik zveřejní v říjnu. HBO Max nabízí divákům ve Spojených státech ke zhlédnutí mimo jiné seriály Harry Potter, Hra o trůny nebo Teorie velkého třesku.

Streamingové služby expandují mimo území Spojených států, protože amerických předplatitelů přibývá pomaleji. Strategicky je přitom důležité, aby byly na novém trhu co nejdříve. Lidé si obvykle sice předplácejí více streamovacích televizí, ale ne všechny. V Evropě bude HBO Max konkurovat Netflixu nebo službě Amazon Prime Video.

WarnerMedia zahájila službu HBO Max na území USA loni a letos v červnu vysílání rozšířila do 39 států v Latinské Americe a v Karibiku, kde je k dispozici levnější varianta už od tří dolarů měsíčně (asi 64 Kč). Evropa je teď následuje, zatím ale není v plánu nabídnout službu ve všech evropských zemích. Mimo dosah prozatím zůstane Německo a Británie. Po uvedení v Evropě bude služba do dvou let spuštěna v 60 dalších zemích.

Společnost AT&T v červenci uvedla, že do konce letošního roku může mít služba HBO Max 70 až 73 milionů předplatitelů. Dříve tento počet odhadovala na 67 a 70 milionů.