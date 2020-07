Hvězda Bollywoodu Amitábh Baččan je v nemocnici s koronavirem

"Měl jsem pozitivní test na covid... odvezli mě do nemocnice... nemocnice informovala úřady... rodina a personál podstoupily testy, očekáváme výsledky," napsal 77letý Amitábh Baččan na sociální síti.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited .. All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

Jeho syn Abhišek nedlouho po něm informoval, že oba se svým otcem vykazují jen mírné příznaky nákazy.

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. 🙏🏽