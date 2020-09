Já jsem Greta. Na festivalu v Benátkách měl premiéru film o aktivistce Thunbergové

Před uvedením filmu "I am Greta" (Já jsem Greta) vystoupila prostřednictvím videokonference samotná, nyní 17letá Thunbergová, jež vyzvala diváky, aby nezapomínali na klimatickou krizi. Prohlásila rovněž, že hnutí za ochranu životního prostředí pokračuje "způsobem, který je nejbezpečnější, a který nikoho nevystavuje riziku, v souladu s omezeními týkajícími se covidu-19".

Snímek sleduje Thunbergovou od začátku jejích školních stávek za klima ve Švédsku až po její cestu po celém světě, při níž apelovala na světové lídry, aby snížili emise skleníkových plynů.

Režisér Nathan Grossman měl podle AP dobrý přístup k Thunbergové i její rodině v době, kdy se stávala mezinárodním mediálním fenoménem. Výsledkem je film, který přináší plný a emocionální portrét obyčejné, ale zároveň výjimečné dívky, poznamenává agentura.

Film obsahuje například také dosud nezveřejněné záběry z dvoutýdenní cesty Thunbergové přes Atlantik na palubě plachetnice, kterou absolvovala proto, aby co nejvíce zmenšila svou uhlíkovou stopu. Thunbergová na záběrech naříká, že se jí stýská po domově a že jí chybí její psi.

Dílo rovněž podle AP vyvrací některé kritické komentáře vůči Thunbergové. Je v něm zachycena, jak si píše svoje vlastní projevy a jasně ukazuje, že je ve své kampani hybnou silou ona, a ne její rodiče či jiné zájmy ochránců životního prostředí. Zároveň však snímek zaznamenává rostoucí tlak, který na ni působí s tím, jak její hnutí roste.

Aktivistka ve svém pátečním vystoupení řekla, že oceňuje, že se Grossman ve snímku nesnažil podporovat stereotypní obraz, který jí ukazuje jako "naštvané naivní dítě, které sedí ve Valném shromáždění OSN a křičí na světové vůdce". Režisér zase prohlásil, že Thunbergová měla k hotovému dílu jen pár připomínek, přičemž chtěla materiál jen přidávat a ne ubírat. Jejím námětům však nemohl Grossman vyhovět kvůli omezenému prostoru.

