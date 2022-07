Jan Žižka přichází měsíc a půl před premiérou s trailerem

Dvouhodinový velkofilm se odehrává v roce 1402. „Tento rok jsem si vybral, protože politická situace byla tehdy hodně podobná té naší současné. Politici se hádali, chtěli si pro sebe urvat co nejvíc moci a peněz,“ popsal Jákl historický kontext, do kterého příběh o zrození vojevůdce zasadil. „V té době začal kázat Jan Hus v Betlémské kapli a rozeběhly se události, které vedly nakonec k jeho upálení,“ dodal s tím, že každý by si měl na konci filmu udělat svůj názor na Žižku a celou dobu, která přecházela husitským válkám.

Jako většina producentů samozřejmě přemýšlel, kolik by toho měl v traileru odhalit. „Co by se mělo a nemělo v traileru ukázat je vždycky velká otázka. Já mám obecně radši, když se z traileru moc nedozvím a nebo je pak ve filmu všechno jinak. Nicméně většinou trailery v dnešní době ukazují hodně z příběhu. Navíc je potřeba diváka nalákat na nejatraktivnější věci ve filmu, protože konkurence je obrovská a diváci si dneska důkladně vybírají, za co zaplatí,“ popsal svoje myšlenkové pochody producent a režisér.

Jan Žižka (2022) Oficiální HD trailer (2:28) | zdroj: YouTube

Přesto raději trailer ukázal nejdříve „kontrolní skupině“. „Trailerů jsme měli několik a všechny jsme testovali u diváků. Testování potvrdilo mého favorita, a tak ho s klidem můžeme použít,“ vysvětlil Jákl s tím, že obvykle se jinak střihá trailer pro Českou republiku a jinak pro USA. „U traileru je důležité vědět, na jakého diváka člověk cílí. Bohužel je to jinak v Americe a jinak u nás. Ale trailer máme jen jeden, a tak je takovou kombinací, která doufám bude fungovat pro všechny,“ dodal.

Od 8. září se tak diváci mohou těšit na příběh, který začal vznikat před dvanácti lety. První klapka Jana Žižky padla 17. září 2018 a poslední po 56 natáčecích dnech 8. prosince 2018. Na place se prostřídala taková jména jako Ben Foster, Michael Caine, Matthew Goode, Til Schweiger, Vinzenz Kiefer, Werner Daehn, William Moseley, Sophie Lowe s českými herci jako Karel Roden, Ondřej Vetchý, Marek Vašut, Jan Budař či Ben Cristovao. Do zbroje ale Petr Jákl povolal také sportovce Lukáše Krpálka, Davida Svobodu, Romana Šebrleho, Rudolfa Kraje, Marka Švece, Petra Vágnera, Viktora Peštu a další.

Film Jan Žižka bude uváděn také v zahraničí, a proto vznikly dvě jazykové verze filmu i upoutávek. Ty budou k vidění jak v originálu s titulky, tak v českém dabingu. Na tom se kromě herců na plátně podíleli například i Petr Lněnička, Nina Horáková, Martin Stránský, Michal Dlouhý, Václav Rašilov, Jaromír Meduna, Jan Šťastný, Ondřej Kavan, Jitka Čvančarová, Tomáš Juřička, Petr Neskusil, Vasil Fridrich, Ernesto Čekan, Pavel Nečas, David Matásek, Filip Antonio, Josef Pejchal a další.

Film Jan Žižka, který vypráví příběh zrození nejslavnějšího vojevůdce českých zemí a jednoho ze sedmi nikdy neporažených válečníků historie, dorazí do českých kin 8. září 2022. Uvede jej distribuční společnost Bioscop.