Jumanji vládne a Ledové království II je v závěsu. Joker se drží už 10 týdnů

Minulý víkend (od 5. do 8. 12.) si odbyly premiéru české filmy Špindl 2 a Pat a Mat: Kutilské trampoty, ale očekávaně vypálilo všem rybník Jumanji: Další level, které bezpečně obsadilo první pozici s výdělkem 13,7 miliónu korun a pětaosmdesáti tisíci převážně spokojených diváků. Dosavadní průměrné hodnocení okolo 70 % na ČSFD je toho důkazem. Jumanji je příjemná akční oddechovka, která šlápne na plyn a až do finále se v podstatě nezastaví. Prostě popcornovka jak má být, ale nic víc, než dvě hodiny zábavy od ní nečekejte.

Na druhém místě se ve třetím týdnu udrželo Ledové království II, které již vydělalo bezmála 72 mil. Kč a dorazilo na něj 474, 5 tisíc diváků. Průměrné hodnocení 76 % na ČSFD dává tušit, že ještě pár diváků přiláká. Za minulý víkend shrábla Elsa a spol 10 miliónů od 68 tisíc diváků. Stejnou cílovou skupinu se snaží zaujmout také dva nešikové Pat a Mat ve snímku s podtitulem Kutilské trampoty, ale na film kalibru Ledového království II nestačí a musejí se v prvním týdnu spokojit až s pátou pozicí a 2 mil. Kč k dobru od 15 tisíc diváků.

Třetí pozici obsadil Špindl 2, který do kin přilákal 26,4 tisíc diváků, jež do kasiček odevzdali 4 mil. Kč. Špindl 2 je děsivě nevtipnou komedií ze zasněžených Krkonoš, o čemž svědčí také podprůměrné hodnocení na ČSFD. V tomto filmu nefunguje téměř nic, takže raději utraťte své peníze za nějakou drobnost pod vánoční stromeček.

Další příčku okupují Vlastníci, netradiční česká komedie o schůzi sdružení vlastníků bytů. Za třetí víkend v kinech připisuje 3,7 mil. Kč od téměř 16,4 tisíc diváků, díky čemuž celkově utržila 18,6 mil. Kč od 120 tisíc diváků. Navíc se Vlastnící pyšní výborným průměrným hodnocením 81 %, takže pokud jste je ještě neviděli, tak si na něj určitě zajděte, protože lepší komedii z českých luhů a hájů již letos neuvidíte.

Šestá pozice náleží výbornému automobilovému dramatu Le Mans '66, v němž se ve slavném závodu 24 hodin Le Mans utkají Matt Damon s Christianem Balem v závodních vozech Ford a Ferrari. Le Mans '66 je jedním z nejlepších filmů tohoto roku, o čemž svědčdí průměrné hodnocení 93 %. Tento víkend v českých kinech utratilo 11 tisíc. milovníků vůně benzínu a spálených pneumatik skoro 2 mil. Kč, což v celkovém součtu po čtyřech týdnech činí 21,6 mil. Kč s návštěvností 127 tisíc diváků.

Emilia Clarke v romantická komedie Last Christmas přilákala o víkendu do kin 7,1 tisíc diváků, díky čemuž snímek vydělal bezmála 1,2 mil. Kč, které stačily na sedmou pozici. V součtu s prvním týdnem to činí 4,2 mil. Kč od 26,3 tisíc diváků. Průměrné hodnocení 73 % na ČSFD ukazuje na docela pozitivní přijetí diváků.

Na osmé pozici je Poslední aristokratka, která za uplynulý víkend snímek navštívilo 3 tisíce diváků a distribuční společnost Falcon si přišla na dalších 400 tisíc Kč. Snímek režiséra a scénáristy Jiřího Vejdělka se v top 10 drží již sedmý týden, během nichž utržil 61,3 mil. Kč, přičemž jej vidělo 407 tisíc diváků. Hynek Čermák s Tatianou Dykovou zřejmě lidi do kina stále táhnou, přestože je snímek hodnocen převážně průměrně.

Devátá pozice náleží výbornému eRkovému snímku o původu antihrdiny Jokera. Jedním z důvodů bude famózní Joaquin Phoenix, který ve snímku exceluje, což se odráží také na parádním hodnocení 89 % na ČSFD. Tento víkend přibylo na účtu Jokera necelých 300 Kč od sedmnácti stovek spokojených návštěvníků, což dohromady dává téměř 84 mil. Kč a návštěvnost úctyhodných 500 tisíc lidí.

Závěrečnou pozici okupuje Ženská na vrcholu s 240 tisíci Kč a návštěvností sedmnáct set diváků. Celkově to vychází na 21,5 mil. Kč a 142 tisíc návštěvníků během pěti týdnů, což jsou slušná čísla na film s průměrným hodnocením. Zde zřejmě účinkuje poměrně slušné obsazení v čele s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem a Bolkem Polívkou, na které diváci slyší.