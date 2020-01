Kina ovládla komedie Příliš osobní známost, navzdory zdrcující kritice

Vyplývá to z informací Unie filmových distributorů (UFD).

Komedie Příliš osobní známost, která je například podle severu Aktuálně.cz "mnohem smutnější podívanou než mnoho českých romantických komedií, jejichž jedinou ambicí je dostat se na plátna a vydělat peníze", za premiérový víkend získala na tržbách 14,75 milionu korun. Slovenská autorka Urbaníková a režisérka Ferencová stojí také za romantickou komedii Všechno nebo nic, kterou před dvěma lety vidělo v kinech 315.000 diváků.

Rodinná komedie Dolittle režiséra Stephena Gaghana na druhém místě o víkendu zaznamenala dalších 25.000 diváků a tržby 3,88 milionu korun.

Na třetí místo se při svém vstupu do žebříčku probojovala česko-novozélandská válečná tragikomedie nominovaná na Oscara Králíček Jojo, kterou o víkendu vidělo zhruba 25.000 lidí. Čtvrté místo patří americkému akčnímu a komediálnímu snímku Mizerové navždy. Snímek, v němž hlavní role detektivů opět hrají Will Smith a Martin Lawrence, za dva týdny v českých kinech navštívilo 59.000 lidí. Ze třetího na páté místo klesla parodie na televizní kriminálky Případ mrtvého nebožtíka režiséra Miloslava Šmídmajera, která za dva týdny týdny vydělala 8,22 milionu korun.

Z české kinematografie se do první desítky ještě dostala na osmé místo romantická komedie Šťastný nový rok. Film režiséra Jakuba Kronera za pět týdnů vidělo 245.500 lidí. Na desáté pozici jsou Vlastníci, kteří mají 12 nominací na letošní filmovou cenu Český lev.

Ve čtvrtek do českých kin zamíří kanadský animovaný film Tlapková patrola: Vždy ve střehu, český psychologický thriller Daria, americké romantické drama Malé ženy, jehož autorka a režisérka Greta Gerwigová čerpala z literárního díla Louisy May Alcottové, francouzské krimi Bídníci, zasazené do stejného místa, kde se odehrávali slavní Bídníci Victora Huga v roce 1862, americká akční komedie Gentlemani, norská fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazující na předchozí snímek Cesta za králem trollů a srbský film Delirium tremens, který balancuje na pomezí komedie a dramatu.