Kultovní seriál bude mít novou řadu: Tři ze čtyřech protagonistek natočí pokračování Sexu ve městě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Tři ze čtyřech protagonistek budou hrát v pokračování Sexu ve městě. V navazující řadě nazvané And Just Like That (Prostě jen tak) budou postavy o zhruba dvacet let starší. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na společnost HBO.