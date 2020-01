Lednové premiéry: vynikající Na nože, trojka Mizerů, a trochu jiný Hitler

1. Týden (od 2. 1.)

První týden roku 2020 se v kinech stále ponese v duchu jedné předaleké galaxie a Ledového království a dozajista bude doznívat průměrná slovenská komedie Šťastný nový rok. Z chystaných premiér se této trojici, které sekunduje dvojka Jumanji, postaví kasovním měřítku pouze pohádka Zdeňka Trošky Zakleté pírko.

Tenkrát podruhé – Francouzských komedií není nikdy dost a tuhle byste rozhodně neměli přehlédnout. Snímek chytře rozpracovává téma cestování v čase, ale nikoliv ve skutečnosti, ale pouze prostřednictvím herců a kulis, díky nimž dokáže agentura Time Travelers zprostředkovat jakoukoliv historickou epochu. Zatímco většinu lidí zajímají velké postavy a události dějin, Victor chce povečeřet se svou ženou v sedmdesátých letech a znovu prožít první rande.

Poměrně originální nápad kvitují také diváci, kteří mu dávají známky okolo 80 %. Hůře si již Tenkrát podruhé vede u kritiků, ale většina z nich zvedá palec nahoru. Takže pánové, pokud chcete udělat své polovičce radost hned po Novém roce, neváhejte a vezměte ji do kina.

trailer Tenkrát podruhé | zdroj: YouTube

2. Týden (od 9. 1.)

Novoroční letargie již opadla, a tak je potřeba trochu rozvířit stojaté vody stříbrných pláten. V druhém týdnu dorazí podivný hraný muzikál Cats, který se po špatném přijetí na předpremiéře ještě přepracovává. Dále české drama inspirované skutečnými událostmi Můj příběh, akční thriller Pod vodou či road movie 25 km/h o dvou bratrech, kteří na starých mopedech projíždějí Německem.

Na nože – Rozhodně byste neměli vynechat satirickou krimikomedii od Riana Johnsona, který si po předchozích Star Wars musí spravovat reputaci především u diváků. Na nože je výborná detektivka s perfektním obsazením, kterému vévodí Daniel Craig, Chris Evans a Jamie Lee Curtis. Co jméno, to osobnost, dohromady s povedeným scénářem a slušivým audiovizuálním kabátkem se snímku stává vynikající žánrová komedie. Třešničkou na dortu je výborné hodnocení od diváků i kritiků.

trailer Na nože | zdroj: YouTube

3. Týden (od 16. 1.)

Uprostřed ledna do kin dorazí několik očekávaných projektů, mezi nimiž je obtížné vybrat jeden konkrétní, na který stojí za to se vydat. Český pokus o krimikomedii Případ mrtvého nebožtíka od Šmídmajera je rozhodně zajímavý, ale pokud se chcete vydat na komedii, zkuste raději remake slavného Doktora Dolittla, v němž Eddieho Murphyho nahradil Robert Downy Jr. Z původního příběhu nezůstal kámen na kameni, a tak hlavního hrdinu čeká cesta na tajuplný ostrov v doprovodu několika zvířecích přátel.

Za akční žánr dorazí trojka Mizerů, v nichž Will Smith s Martinem Lawrencem nakopou zadky dalším mafiánům. Will Smith to měl loni jako na houpačce, a kromě průměrného Blížence natočil kasovně úspěšného Aladina. Další úspěšný projekt by se mu hodil jako galon vody na Sahaře, ale otázkou je, jak se zavedenými potížisty popere nová dvojice režisérů. Michael Bay spolupráci na trojce odmítnul, takže nezbývá než doufat v pevnou producentskou ruku veterána Jerryho Bruckheimera.

trailer Dolittle | zdroj: YouTube

Nesmíme ovšem zapomenout ani na Clinta Eastwooda a jeho drama inspirované skutečnými událostmi Richard Jewell. Snímek sleduje události, které v roce 1996 vedly k postupnému zvratu v případu stejnojmenného hrdiny, jenž na olympijských hrách v Atlante nalezl v batohu výbušninu a tím zachránil spoustu životů. Bohužel z hrdiny se vlivem manipulací a tlaku médií stává hlavní podezřelý. Následné vyšetřování FBI a mediální kampaň proti jeho osobě učinila Jewellova života peklo.

4. Týden (od 23. 1.)

Předposlední lednový týden dorazí do kin restaurovaný československý snímek Extase z roku 1932. Komediální drama Daleko od Reykjavíku zobrazující příběh jedné tvrdohlavé ženy, kterou do dluhů přivedlo velké farmářské družstvo a samozřejmě se mu se severskou zarputilostí rozhodne vzdorovat. A z českých a slovenských luhů a hájů dorazí romantická komedie Příliš osobní známosti.

Králíček Jojo – Nejočekávanější film čtvrtého týdne je od Novozélanďana Taika Waititiho, který zadaptoval předlohu Christine Leunens. Příběh se odehrává v období Třetí říše, v němž se desetiletý chlapec Jojo touží stát vzorným nacistou. V tom mu pomáhá imaginární přítel Adolf Hitler (Taika Waititi). Předpremiéra zaznamenala velmi kladné reakce s hodnocením 85 %, takže u dalšího díla od režiséra Thora se nudit určitě nebudete.

trailer Králíček JoJo | zdroj: YouTube

5. Týden (od 30. 1.)

Závěrečný lednový týden se přelívá do února a nabídne kladně hodnocené Bídníky, kteří se odehrávají o sto padesát let později na stejném místě jako slavný román Victora Huga. Film je inspirovaný vzpourami mládeže z roku 2005. Dále se představí Malé ženy s Emmou Watson, které se těší vynikajícímu přijetí veřejností, a to přesto, že se jedná o snímek s výrazně feministickým tónem. Za zmínku ještě stojí norská dobrodružná fantasy pohádka Cesta za živou vodou, která se natáčela také v našich končinách.

Gentlemani – Guy Ritchie je bezpochyby jeden z nejtalentovanějších režisérů současnosti, ovšem ne vždy se mu podaří trefit do černého. Naštěstí si po několika nezdarech spravil reputaci u Aladina s Willem Smithem, který celosvětově vydělal přes miliardu dolarů. Akční krimifilm vypráví příběh britského drogového krále snažícího se prodat své impérium. Ritchiemu se podařilo sehnat hromadu hvězd v čele Matthewem McConaugheyem, Colinem Farrellem a Hugh Grantem. První ohlasy hlásí vizuálně vypiplanou podívanou s lehce nadprůměrným hodnocením.