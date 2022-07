Lidé, kteří chodili do kina před pandemií, se po odeznění zase vrací

— Autor: ČTK

Lidé, kteří chodili do kina před pandemií koronaviru, se po odeznění epidemie do kina zase vrací. Narostl ale podíl lidí, kteří do kina nechodí vůbec nebo jen zřídka. Vyplývá to z průzkumu Český filmový divák v době covidu-19, který pro Státní fond kinematografie zpracoval tým z Vysoké školy ekonomické v Praze. První údaje z průzkumu mezi diváky byly dnes představeny na 56. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.