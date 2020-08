Na co jít do kina? Ava, Vzpomínky na Itálii, oddechovka Palm Springs a Počátek

Začneme tím, co se již promítá. Havla jste již mnozí nejspíše viděli. Šedesát čtyři tisíc diváku za dva týdny je slušná porce, která se promítla také do tržeb, které činí bezmála deset miliónů korun. Snímek samotný asi netřeba představovat, neboť kuloáry tisku je již propírán poměrně dlouho. Slávek Horák natočil slušné životopisné drama, které přehlíží politiku a zaměřuje se na osobní život Václava Havla a odhaluje jej jako obyčejného člověka. Avšak žádná převratná odhalení nečekejte.

Minulý týden měl premiéru dokument K2 vlastní cestou, v němž režisérka Jana Počtová sleduje sólový výstup Kláry Kolouchové na druhou nejvyšší horu světa. Výsledkem je slušný dokument o horolezectví, který nabízí intimní svědectví o vnitřním boji člověka vystaveného život ohrožujícím podmínkám.

Další uchopení archetypu silné ženy nabízí Proxima. Snímek francouzské režisérky a scénáristky Alice Winocour poodhaluje úskalí náročného tréninku astronautů, odloučení od svých blízkých a absenci kontaktu s rodinou. Eva Green se snaží udržet vztah s dcerou, se kterou se kvůli výcviku prakticky nevidí. Zároveň ji musí připravit na to, že od ní bude půl roku zcela odloučena na vesmírné stanici ISS. Tklivé drama, které více než vesmír řeší psychiku a vztahy, s výbornou Evou Green stojí určitě za vidění.

Rovněž se na stříbrných plátnech objevil horor Démon zatracení, který se vrací, k již několikrát zpracované látce „čarodějnice z lesa“. Tento bezejmenný démon unáší děti a způsobuje, že si na ně rodiče ani jejich okolí nepamatuje. Snímek sleduje teenagera Bena, který se snaží udržet svůj vztah s otcem, zatímco se jeho rodiče rozvádějí. Ben se právě přistěhoval k otci, pracuje s ním v přístavu a snaží se udržet s ním dobré vztahy. Ale ve vedlejším domě se začne dít něco divného a Ben se začne zajímat, co se tam děje. Přístupnost je od dvanácti let, takže žádnou řežbu nečekejte, ovšem starší děti, které se rády bojí, si přijdou na své. Démon zatracení je překvapivě příjemný film, který mixuje hororové prvky s nahlédnutím pod kůži mladíka, jenž se snaží zapadnout v novém městě.

1. týden (od 6. 8.)

Tento týden míří do kin dokument Ztracený břeh, který lehce tendenčně popisuje osudy rybářů a rekreantů na nábřeží Nových Mlýnů. Samotné nahlédnutí do duše tamních lidí je zajímavou sociální exkurzí, ale nedostatečné zasazení situace do celkového kontextu celému snímku značně ubírá na důvěryhodnosti. Dále na plátna míří průměrná francouzská komedie Krycí jméno Lev, italské drama Sladký konec dne, a exploze barevných třpytek pro drobotinu Trollové: Světové turné.

Propásnout byste však neměli romantickou komedii s Liamem Neesonem Vzpomínky na Itálii. Ve filmu hraje Roberta, který se snaží opět nalézt cestu ke svému synovi Jackovi (Micheál Richardson) poté, co ztratil svou ženu. Pikantním kořením snímku je fakt, že Richardson je Neesonův syn také ve skutečnosti a příjmení Richardson si změnil na počest své matky Natashe Richardson, která tragicky zahynula v roce 2009. Snímek tak do značné míry funguje jako rodinná terapie, takže o silné emoce nebude nouze.

Ava (Jessica Chastain) je nájemná vražedkyně v tajné organizaci, jejímž úkolem je likvidovat označené cíle. Své oběti likviduje rychle, čistě a bez soucitu, k čemuž využívá různé převleky. Jednou se jí však práce nepovede a organizace se ji rozhodne zlikvidovat. Jessice Chastain sekunduje Colin Farrell a John Malkovich. Ava: Bez soucitu má docela vysoké ambice, ale nad snímkem visí značně velký otazník, protože reklamní kampaň není úplně přesvědčivá.

Dále v kinech běží Počátek od Christophera Nolana. Říkáte si, proč opakují starý biják? No vězte nebo ne, letos je to rovných deset let od premiéry tohoto inovativního snímku, takže jeho opětovným uvedením do kin vzdávají kinaři hold jednomu z nejlepších režisérů současnosti. Takže, jestli jste Počátek v kině neviděli, tak to nyní můžete napravit. Stojí to za to.

2. týden (od 13. 8.)

Za čtrnáct dní pak dorazí snímek Casting na lásku od Evy Toulové, která má na svědomí snímek Jak se moří revizoři. Více asi netřeba dodávat. Belgicko-francouzský snímek Lola vypráví příběh dcery a otce, kteří opět musejí nalézt cestu k sobě po smrti Loliny matky. Ohlasy ze zahraničí jsou spíše pozitivní, takže se zřejmě není čeho bát. Dále následuje různobarevná trojice dokumentů, které zaujmou spíše skalní příznivce. Proti Avě se tak žádná ofenzíva nechystá.

Ze záplavy menších filmů z nezávislých produkcí, které nyní vévodí kinům, byste rozhodně neměli propásnout Palm Springs. Svěží komedie zalitá kalifornským sluncem pochází z produkce Andyho Samberga, jenž si zahrál také hlavní roli. Snímek pracuje s hlavním hrdinou (Nyles), který se ocitnul v časové smyčce, z níž zdánlivě není úniku. Jakmile se však s ním ve smyčce ocitne Sarah (Christin Milioti), záhy se začne Nylesův poklidný život hroutit. Film pokládá otázky, zda je lepší obyčejný život, nebo žít v nekonečně se opakujícím dni, zatímco nemůžete umřít a žádné vaše činy nemají reálné dopady. Celkově je Palm Springs hodně pohodový snímek, v němž vlastně o nic moc nejde a s humorem a hláškami se zachází tak akorát. Avšak občas je to pěkný úlet.

Ve třetím týdnu by měl do kin dorazí Šarlatán s Ivanem Trojanem, dobrodružný thriller Jeskyně, česká komedie Štěstí je krásná věc, a především dlouho očekávané a odkládané akční sci-fi Tenet od Christophera Nolana. O tom všem ale někdy příště.