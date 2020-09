Na YouTube jsou legálně dostupné desítky filmů. Naleznete mezi nimi skvosty

Na YouTube je nyní k dispozici několik oficiálních kanálů, které nabízejí legální shlédnutí filmů. Na svých kanálech nabízejí shlédnutí snímků například filmaři Tomáš Vorel a Tomáš Magnusek. Kromě samotných tvůrců však existují i samostatné kanály, které jsou dedikované licencovaným filmům. Sem patří například polský distributor Polmedia, který nabízí především asijskou kinematografii. A dále ryze české kanály Filmy v češtině a Filmy česky a zadarmo, za nímž stojí distributor Bioscop, respektive Magic Box. A uvést musíme také projekt Národního filmového archivu, který společně s distribuční skupinou Blue Sky Film provozuje kanál Česká filmová klasika, na němž lze nalézt několik desítek filmů a dětských pohádek.

Tomáš Magnusek

Asi nejméně zajímavým kanálem je ten, jenž provozuje Tomáš Magnusek. Režisér, scénárista a producent, který se podepsal pod několika podprůměrnými filmy, kterými jsou například Bastardi, Modelky s.r.o. nebo seriál Čechovi. Bohužel v jeho tvorbě nenajdeme s výjimkou snímků Hranaři, Czech Made Man a prvního dílu Bastardů nic, co by stálo za shlédnutí. Bohužel Czech Made Man na kanále není, ale naleznete jej na kanále Filmy česky a zadarmo. Pokud jste však fanoušky Magnuskovy tvorby, neváhejte.

trailer Bastardi

Bastardi (2010 – ČSFD 43 %)

Těžko zařaditelný snímek, který se pohybuje na tenké hranici mezi profesionální a amatérskou tvorbou. Příběh tematizuje specifickou problematiku praktického školství a ukazuje, jak to dopadne, když selže systém. Filmařky se jedná o podprůměrné dílo, ovšem pro mnohé diváky se jedná o takové lehké „guilty pleasure“, podobně jako například série Žralokonádo (Sharknado) od kultovní distribuční společnost The Asylum nebo snímky německého tvůrce Uweho Bolla. Pokud máte zájem o kvalitní řemeslo, tak se těmto snímkům v čele s Bastardy vyhněte. Ovšem pokud se chcete podívat na trochu jinou část kinematografie, které je právem schována pod radarem širší veřejnost, tak je právě tento snímek, či jiné zde zmíněné, dobrým vstupem na smetiště pětatřiceti milimetrového filmu. Ve snímku si hlavní roli zahrál Tomáš Magnusek, ve vedlejších rolích se objevil například Ladislav Potměšil, Eva Čižovská, Jan Přeučil a cameo si odbyl také Rytmus.

VOREL FILM official channel

Tomáš Vorel st. je velmi specifický tvůrce, jehož filmy mají většinou určitou skrytou poetiku. Natočil například oblíbený snímek Gympl, sequel Vejška či potrhlý snímek Skřítek. Nesmíme vynechat ani povídkový snímek Pražská 5, na němž spolupracovala tehdejší špička alternativní divadelní scény v Praze. Ve filmu tak vidíme soubor divadla Sklep, baletní jednotky Křeč, výtvarného divadla Kolotoč, recitační skupiny Vpřed a pantomimické skupiny Mimóza. Pražskou 5 naleznete rovněž na kanále Česká filmová klasika, avšak ze zbylých devíti filmů si určitě nějaký vyberete – například Gympl je snad už možné označit za kultovní snímek, který lze na kanálu shlédnout také v necenzurované verzi.

trailer Gympl

Gympl (2007 – ČSFD 61 %)

Od tohoto svérázného autora by šlo vybrat více snímků. Cesta z města, Cesta do lesa, Kamenný most či Ulovit miliardáře, ovšem za úplného favorita bych označil avantgardního Skřítka. Problém je, že některé z těchto filmů jsou hůře uchopitelné, proto pro vstup do díla tohoto osobitého autora, je asi nejvhodnější poměrně známý snímek Gympl. Jak již název napovídá, komedie sleduje několik studentů gymnázia, kteří si užívají svého mládí plnými doušky. Jak už to tak bývá, pohybují se často na hraně zákona a neváhají ji překročit, neboť je jim velmi blízké prostředí pouličního umění. Gympl byl svého času velmi svěžím přírůstkem do české kinematografie. Pravda, kulisy již poněkud zestárly, ale především generace dnešních třicátníků si může prostřednictvím snímku zavzpomínat, jak to před třinácti lety chodila na středních školách. V hlavní roli se objevil tehdy ještě svěží Jiří Mádl a Tomáš Vorel ml.

POLMEDIA OFFICIAL

Kanál nabízí filmy v rumunštině, maďarštině, bulharštině a v několika balkánských jazycích. Jádrem kanálu jsou akční snímky, jejichž původ je převážně v asijské provenienci. Nalezneme mezi nimi i skvosty, mezi než bezesporu řadíme první a druhý snímek Ip Man či výborný akční film Klan létajících dýk. Prolistovat kanál Polmedia je pak povinnost, pokud jste se shlédli v akčních snímcích pocházejících z Hongkongské produkce.

trailer Ip Man

Ip Man 1 – 4 (2008 - 2019 – ČSFD 86, 83, 73, 73 %)

Vynikající série snímků s jednou z největších Hongkongských hvězd současnosti v hlavní roli. Donnie Yen ztvárnil mistra bojových umění Ip Mana, který zasvětil svůj život škole wing chun. Snímek je zasazen do roku 1935, během probíhající invaze Japonska do čínských provincií, která se nevyhnula ani městu Fo-šan. Další snímky sledují další osudy Ip Mana po konci Japonské invaze, ovšem první snímek má asi nejsilnější náboj, který mu propůjčují právě bezútěšné okolnosti druhé světové války. Ip Man (Yip Man) skutečně žil v letech 1893-1972 a mezi jeho nejslavnější žáky patřil bezesporu Bruce Lee. Minimálně první snímek z této série by měl vidět každý fanoušek akčních filmů a bojových umění.

Filmy v češtině

Bohatý kanál, který nabízí přes stovku filmů. Převážně se jedná o průměrnou produkci, ovšem lze mezi nimi nalézt i několik diamantů. Sem se určitě řadí psychologický thriller Byl to tichý muž, artový snímek Lovec trolů nebo animované sci-fi Bitva o planetu Terra. Filmy v češtině mají rozhodně co nabídnout, ale musíte si dát trochu práce a v záplavě snímků si nalézt právě ten, na který zrovna máte náladu.

trailer Byl to tichý muž

Byl to tichý muž (2007 – ČSFD 71 %)

Hluboký psychologický thriller o muži (Christian Slater), který nesnáší svou práci a čeká na správný okamžik, kdy se vším skoncovat. Ve stole má připravený revolver s šesticí náboj, z nichž každý má svůj jasně daný cíl. Ovšem jeden z jeho kolegů jej předběhne, a tak se Bob stává nečekaně hrdinou, což mu zcela změní dosavadní život. Snímek, podobně jako třeba Matrix, avšak mnohem přímočařeji, nastavuje zrcadlo tehdejší společnosti. Silně kritizuje korporátní sféru a odcizení lidí, kteří se stávají pouze zaměnitelnými instrumenty obrovské mašinérie, v níž jsou zcela odtrženi od produktu své práce. Člověk se stává pouhým nástrojem produkce a jeho lidský rozměr je zcela upozaděn. Byl to tichý muž je snímek, který rozhodně stojí za vidění, ale není to žádná letní jednohubka. Musíte mu dát čas, aby se mohl vstřebat.

Filmy česky a zadarmo

Projekt distribučních společností Bioscop a Magic Box, kterému je potřeba tleskat, neboť odvážně udělali krok vstříc moderním technologiím a požadavkům diváků. Odměnou jim budiž téměř 390 tisíc odběratelů. Kanál nabízí poměrně pestrou sbírku snímků, mezi nimiž najdete například i oblíbené pohádky O krtečkovi či O pejskovi a kočičce. Kromě filmů a pohádek pro děti nabízí kanál také několik dokumentů. Nabídka je značně pestrá a je opravdu těžké vybrat několik zasloužených zmínek. Nicméně můžete si pustit například U mě dobrý, Nepohodlný, Princeznu ze mlejna 2, muzikály Rebelové a Šakalí léta nebo šílenost jménem Choking Hazard alias pokus o českou parodii na zombie filmy.

film Princezna ze mleyna 2

Pohádky (Krteček, Pat a Mat, Princezna ze mlejna 2)

Abychom nezapomněli na ty úplně nejmenší, Filmy česky a zadarmo nabízí několik pohádek včetně úspěšného pokračování pohádky Zdeňka Trošky, Princezna ze mlejna 2. Pohádku asi netřeba dlouze představovat, jedná se o klasickou českou pohádku, která zobrazuje nádhernou českou krajinu a bezbolestný romantický příběh. Stejně tak asi všichni z vás znají dva kutily Pata a Mata, kterým se nikdy nic nepodaří tak, jak si zamanuli. Všechno se jim ale podaří nějak zaflikovat, takže každý příběh má dobrý konce, i když občas zůstává rozum stát nad tím, jak vůbec některé peripetie mohly scénáristy napadnout. No a na Krteček je zkrátka osvědčená klasika. Především původní seriál je svým vizuálním zpracováním nadčasový. Moderní 3D animace, v níž se vedle roztomilého krtečka objevila panda, je již silně poplatná době a její animace bude postupně zastarávat. Ovšem dětem se i tak líbí.

Česká filmová klasika

A závěrem to nejlepší, či lépe řečeno, to nejhodnotnější. Kanál nabízí, kromě asi padesátky pohádek pro děti, také spoustu restaurovaných československých snímků. Bohužel, tento kanál si asi nikdy nezíská přízeň širokého publika, ale je škoda, že se o něm více nemluví. Přitom nabízí například experimentální snímek Happy End od Oldřicha Lipského nebo fenomenální snímky Václava Vorlíčka Konec agenta W4C a Kdo chce zabít Jessii? Opravdu je z čeho vybírat. Zde se vyhnu stanovenému úzu a neuvedu žádný konkrétní tip, protože to zkrátka není možné.