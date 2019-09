Nabarvené ptáče neodjelo z Benátek s prázdnou, film si zamilovala studentská porota

Osmnáctičlenná porota byla vybrána z 2000 mladých lidí, kteří o vítězství filmu natočeného podle světoznámého románu Jerzyho Kosińského rozhodli jednomyslně. Marhoul to dnes po příletu z Benátek řekl ČTK.

Jednu z vedlejších cen Film pro UNICEF (Cinema for UNICEF) na benátském festivalu studentská porota uděluje snímku, který nejlépe vyjadřuje boj za práva dětí. "Můj mladší syn mi dnes v letadle řekl, že moje cena je morálně lepší než Zlatý lev. Nejsou to moje slova, ale svým způsobem ho chápu. Ti mladí lidé jsou příslibem, že by svět mohl být lepší, než je," řekl Marhoul.

Cenu Zlatý lev pro nejlepší film v Benátkách od poroty získal snímek Joker amerického režiséra Todda Philipse. Temný příběh, který vypráví o zrození odvěkého rivala komiksového hrdiny Batmana, stojí na hereckém výkonu Joaquina Phoenixe.

"Na ceremoniál jsem šel v klidu, protože už odpoledne jsem věděl, že večer žádnou cenu nedostanu, a byl jsem úplně v pohodě. Nevěděl jsem, kdo to vyhraje, ale že Nabarvené ptáče nedostane vůbec nic jsem věděl. Faktem zůstává, že 'ptáče' mělo v úterý na světové premiéře desetiminutové ovace vestoje, které byly ještě delší než u vítězného filmu," řekl Marhoul. "Nabarvené ptáče v Benátkách bylo nejvíce diskutovaným filmem, studentská porota prohlásila, že si film zamilovala. A to hovoří za vše," dodal.

Snímek Nabarvené ptáče bude v pondělí 9. září uveden na festivalu v Torontu, kde o vítězích nerozhoduje porota, ale diváci. Festivalu v Torontu se mezi filmaři přezdívá "brána do Ameriky". Černobílý film vybrali organizátoři také na filmové festivaly do Petrohradu, Londýna, Kalkaty, Varšavy, Chicaga nebo Vancouveru.

Příběh židovského chlapce, který koncem druhé světové války putuje zničenou necivilizovanou východní Evropou, do tuzemských kin dorazí 12. září. "V pondělí budu určitě do večera v práci, v úterý je velká vernisáž v pražské Špálově galerii černobílých fotografií Honzy Dobrovského z natáčení, ve středu je slavnostní uvedení filmu a ve čtvrtek už v Praze uvádím tři projekce. V pátek jedu uvádět Nabarvené ptáče do Písku, v sobotu do Kolína a další pondělí už jedu do Bratislavy, odkud se vracím na uvedení do Plzně. Takže teď to bude mazec," popsal Marhoul své následující dny.

V koprodukční snímku Nabarvené ptáče se vedle švédského herce Stellana Skarsgarda objevují další mezinárodní hvězdy jako Harvey Keitel, Udo Kier nebo Julian Sands. Za kamerou stál Marhoulův dlouholetý spolupracovník, držitel sedmi Českých lvů Vladimír Smutný. Knihu Nabarvené ptáče pro její depresivní vyznění mnoho lidí odkládá ještě před dočtením. Někteří novináři v Benátkách po opakovaných násilných scénách z projekce filmu odešli. Recenzenti konstatovali, že chladným snímek zřejmě nikoho nenechá.

Rozpočet snímku byl před finálním auditem přes 175 milionů korun, v České republice se podařilo sehnat 70 procent této částky. Největším koproducentem je Česká televize. Nabarvené ptáče podpořil Státní fond kinematografie celkovou částkou 25,8 milionu korun.