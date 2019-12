Nabarvené ptáče o krok blíž k zisku Oscara. Nevěřícně jsem zíral, přiznává Marhoul

Marhoula zpráva o tom, že se jeho divácky náročný film Nabarvené ptáče natočený podle bestselleru Jerzyho Kosińského dostal na shortlist, zastihla o půlnoci po vánoční besídce Divadla Sklep na pražské Dobešce. "Pustil jsem si telefon a bylo tam deset zpráv. Říkal jsem si: Sakra, co to je? Pak jsem to otevřel a jen zíral. Viděl jsem pohledy lidí kolem sebe a byl jsem úplně bledý," řekl. "Nemůžu tomu stále věřit, připadám si úplně stejně jako Ester Ledecká, která projela cílem a nevěřícně zírala na své umístění," okomentoval nominaci Nabarveného ptáčete Marhoul.

zdroj: YouTube

V tento úspěch svého dlouho připravovaného filmu, který od zářijové premiéry sklidil několik festivalových cen, nevěřil. Ještě v pondělí večer v rozhovoru s ČTK vyjádřil velkou skepsi, film je ve velké konkurenci a některé kritiky v USA mu přisuzují možná až přílišnou realističnost.

"Na kampaň, která za podobným úspěchem také často stojí, musíte mít tři až pět milionů dolarů. Já měl k dispozici 85.000 dolarů. Navíc je třeba, aby člověk byl na místě a filmu pomáhal. Já nemůžu být dva měsíce v USA. Jsem vděčný těm, kdo filmu pomáhají," řekl Marhoul.

Oscarové nominace, vždy pět v každé kategorii, budou vyhlášeny 13. ledna. "Tomu už ale opravdu vůbec nevěřím," řekl režisér Marhoul.

Spolu s jeho filmem bude o Oscara bojovat i další český snímek, a to krátkometrážní film Dcera studentky pražské Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU) Darii Kaščejevové (Daria Kashcheeva), který byl zařazen do užších nominacích v kategorii krátký animovaný film. Zajímavostí je, že pracovní název tohoto snímku byl Ptáče a Kaščejevová se pro změnu názvu rozhodla těsně před dokončením.

"Budeme si všichni držet palce a velmi napjatě sledovat přenos z vyhlášení nominací Oscara v lednu 2020 - na tento moment FAMU naposledy čekala v roce 2017, kdy byla na shortlistu v kategorii Animated Short Film animovaná groteska Happy End od režiséra Jana Sasky," sdělila ČTK k užší nominaci snímku Dcera Alexandra Hroncová z FAMU.