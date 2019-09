Násilný odraz lidské krutosti. Nabarvené ptáče ocenila i hollywoodská kritika

Snímek, který časopis označil za "ponurý a násilný odraz krutosti lidské povahy", se tak ocitl vedle filmů jako jsou psychologický thriller Joker s Joaquinem Phoenixem, historické drama The King, kde zazářil nadějný mladý herec Timothée Chalamet, komediální drama Marriage Story se Scarlett Johanssonovou a Adamem Driverem či The Two Popes s Anthonym Hopkinsem.

Román Jerzyho Kosińského o nejmenovaném chlapci, který putuje po východní Evropě na konci druhé světové války, byl podle The Hollywood Reporter fantasticky upraven pro velké plátno. "V srdcervoucím černobílém filmu ožily hrůzy holokaustu viděné temnýma očima mimořádného nováčka Petra Kotlára," uvedl list.

Film Nabarvené ptáče zazářil na festivalech v Benátkách a Torontu a 11. září měl svou pražskou premiéru, ve čtvrtek vstoupil do tuzemských kin. Snímek je svým zpracováním, ale především tím, že se drží literární předlohy, vnímán rozporuplně. Některým divákům vadí zobrazované násilí a krutost, jiní pak včetně mnoha zahraničních kritiků film vyzdvihují právě pro věrnost předloze a silnou výpověď.

Kosiński tvrdil, že v Nabarveném ptáčeti čerpal ze svých vlastních válečných zkušeností. Přestože bývá řazen mezi postholokaustová beletristická díla, v příběhu nehrají významnou roli ani nacisté ani systematická perzekuce židovského národa. Román se nejvíce zaobírá brutalitou, pověrami a perverzí vesničanů a měšťáků a schopností člověka páchat nejneuvěřitelnější krutosti.