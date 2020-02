Nejhorší film sezóny? Zlatou malinu by se mohl odnést Rambo

Mezi nominovanými na nejhorší herecké výkony je rovněž několik hvězd právě ze snímku Cats, konkrétně moderátor a komik James Corden, herečka a baletka Francesca Haywardová a herečky Judi Denchová a Rebel Wilsonová. Herci ve snímku byli počítačově upraveni, aby připomínali kočky. Jak ve svém prohlášení k nominacím organizátoři uvedli, například Denchová ale se svými digitálními chlupy připomíná spíše "Zbabělého lva z Čaroděje ze země Oz".

Razzie Awards: Every Worst Picture ‘Winner,’ From ‘Can’t Stop the Music’ to ‘Holmes & Watson’ (Photos) https://t.co/kYf9VNUGRT — The Razzie® Awards (@RazzieAwards) February 5, 2020

V kategorii nejhorší film byl nominován ještě psychologický thriller The Fanatic s Johnem Travoltou a thriller a zároveň horor The Haunting of Sharon Tate v hlavní roli s herečkou Hillary Duffovou.

Právě Duffová může získat trofej i pro nejhorší herečku, v této kategorii proti ní stojí ještě Anne Hathawayová (Podfukářky, Ticho před bouří), Francesca Haywardová za svou roli v muzikálu Cats a Rebel Wilsonová rovněž za snímek Podfukářky. Nominaci získal i Tyler Perry, který ve snímku A Madea Family Funeral ztvárnil mimo jiné hlavní ženskou roli.

Na cenu pro nejhoršího herce byli nominováni James Franco (Zeroville), David Harbour (Hellboy: Královna krve), Matthew McConaughey (Ticho před bouří), Sylvester Stallone (Rambo: Poslední krev) a John Travolta (za snímky The Fanatic a Trading Paint).

Maliny předávané už od roku 1981 a považované za protipól Oscarů se tradičně udělovaly den před oscarovým ceremoniálem, který se letos bude konat v noci na pondělí 10. února SEČ. Letos byly ale zatím zveřejněny jen nominace na anticeny; datum vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií se tedy posouvá a organizátoři ho zatím nesdělili.

Ceny za nejhorší snímky a herecké počiny každoročně uděluje nadace Golden Raspberry Awards, která má přibližně 1000 členů a volí z nominovaných vítěze online. S nápadem udělovat filmové anticeny přišel kalifornský publicista a filmový fanoušek John Wilson.