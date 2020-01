Nový film Casting na lásku je dotočen

Hlavní protagonistkou filmu je herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním neúspěchu přichází i osobní – manžel jí začne podvádět a ani se to nijak moc nesnaží skrývat. Stela se zapřisáhne, že se mu stůj co stůj pomstí a najde si někoho, před kým její manžel zbledne závistí. Začne se proto seznamovat, ale co schůzka, to výstřední nápadník a každé rande končí fiaskem.

„Tenhle film nás všechny hodně bavil. Jeho kratší pilotní verzí jsme zkoušeli pouštět jako předfilm v kině, abychom viděli, jestli bude bavit i diváky a smáli se. To nám dodávalo ještě větší motivaci.“ uvedla režisérka Eva Toulová.

Hlavní roli ve filmu ztvárnila zkušená herečka Tereza Petrášková, o kterou se uchází například Igor Bareš, Václav Vydra nebo Lukáš Langmajer. V dalších rolích září Martin Sitta, Milan Šteindler, Valerie Zawadská, Zdeněk Maryška, Jan Řezníček, Jitka Sedláčková, Jan Čenský a další.

Humorný snímek, který produkuje společnost Copperfilm, se natáčel od října minulého roku převážně v Praze a Červeném Kostelci. Původně měl vzniknout jako internetový seriál, ale bohaté námětové podněty přerostly hlavním tvůrcům v celovečerní film.