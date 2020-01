Oscar 2020. Nejvíce nominací získalo temné drama Joker

Česko má v nominacích rovněž své zastoupení: v kategorii krátký animovaný film byl nominován krátkometrážní snímek Dcera studentky pražské FAMU Darji Kaščejevové. A v kategorii výprava byla nominována i Češka Nora Sopková za protiválečnou tragikomedii Králíček Jojo režiséra Taiky Waititiho. Snímek režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče se do užší nominace na nejlepší cizojazyčný film nedostal.

Nominace na prestižní filmovou cenu dnes oznámili v Los Angeles. Vyhlašování a předávání cen se v Hollywoodu uskuteční v neděli 9. února.

V kategorii nejlepší film se utkají snímky Le Mans '66, Irčan, Králíček Jojo, Joker, Malé ženy, Manželská historie, 1917, Tenkrát v Hollywoodu a Parazit.

Na nejlepšího herce byli nominováni Antonio Banderas za roli stárnoucího režiséra ve snímku Bolest a sláva, hvězda filmu Tenkrát v Hollywoodu Leonardo DiCaprio, Adam Driver se svou rolí v dramatu Manželská historie, Joaquin Phoenix za hlavní roli ve snímku Joker a Jonathan Pryce, který zazářil ve filmu Dva papežové.

Na nejlepší herečku pak aspirují Cynthia Erivoová (Harriet), Scarlett Johanssonová (Manželská historie), Saoirse Ronanová (Malé ženy), Charlize Theronová (Bombshell) a Renée Zellwegerová (Judy).

Nejvíce nominací, konkrétně 11, sice získal snímek Joker, hned deseti nominacemi se ale mohou pochlubit i další filmy: nová gangsterka Martina Scorseseho Irčan, snímek Tenkrát v Hollywoodu z dílny Quentina Tarantina a rovněž válečný snímek režiséra Sama Mendese 1917, který před pár dny získal Zlatý glóbus pro nejlepší drama loňského roku.

V kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli byl po dlouhých 19 letech nominován Tom Hanks za snímek A Beautiful Day in the Neighborhood (Nádherný den v sousedství). Hanks získal v 90. letech Oscara hned dvakrát za sebou, v roce 1993 za snímek Philadelphia a o rok později za Forresta Gumpa. Ve stejné kategorii se s ním utkají Anthony Hopkins (Dva papežové), Al Pacino (Irčan), Joe Pesci (Irčan) a Brad Pitt (Tenkrát v Hollywoodu). Jak poznamenala agentura AP, ačkoli se Brad Pitt pohybuje ve filmovém průmyslu již přes 30 let, ještě nikdy za své herectví Oscara nezískal. Pouze si v roce 2014 převzal cenu za produkci snímku 12 let v řetězech.

Nejlepší herečkou ve vedlejší roli se pak stane jedna z této pětice žen: Kathy Batesová (Richard Jewell), Laura Dernová (Manželská historie), Scarlett Johanssonová (Králíček Jojo), Florence Pughová (Malé ženy) a Margot Robbieová (Bombshell).

Streamingová společnost Netflix letos získala 24 nominací, včetně dvou za nejlepší snímek - za filmy Irčan a Manželská historie. Loni Netflix uspěl s desetkrát nominovaným snímkem Roma. Ten si nakonec odnesl tři ceny: za nejlepší režii, kameru a neanglicky mluvený film.

Už loni v prosinci se do širší nominace na nejlepší cizojazyčný film dostal snímek Václava Marhoula Nabarvené ptáče, dnes ale mezi nominované nepostoupil. V kategorii byly nominovány snímky Corpus Christi (Polsko), Země medu (Severní Makedonie), Bídníci (Francie), Bolest a sláva (Španělsko) a Parazit (Jižní Korea).