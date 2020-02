Oscar 2020: Vyhrál film Parazit, nejlepšími herci jsou Phoenix a Zellwegerová

Kromě ceny za nejlepší film a nejlepší zahraniční celovečerní film dostal Oscara také Pong Čun-ho za režii a spolu s Han Čin-wonem i za původní scénář.

Na druhém místě v počtu získaných zlatých sošek se umístilo válečné drama 1917, které získalo tři. Po dvou Oscarech vyhrály filmy Tenkrát v Hollywoodu režiséra Quentina Tarantina, Le Mans '66 Jamese Mangolda a Joker Todda Phillipse. Joker měl přitom původně jedenáct nominací. Parazit jich měl šest. Film Martina Scorseseho Irčan, který měl nominací deset, nezískal dokonce cenu ani jedinou.

Zástupci Česka oscarové nominace neproměnili

Zástupci Česka neproměnili ani jednu ze dvou nominací na cenu americké filmové akademie Oscar. Po Darje Kaščejevové, která byla nominována v kategorii krátkometrážní animovaný film za snímek Dcera, ocenění nezískala ani Nora Sopková, kterou na cenu akademie navrhla spolu s Novozélanďanem Rou Vincentem za práci na filmu Králíček Jojo.

Cenu v kategorii filmová scénografie získaly nakonec Barbara Lingová a Nancy Haighová, které se podílely na vzniku filmu režiséra Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu.

Znám už je rovněž výsledek v kategorii nejlepší kostýmy, v níž zvítězila Jacqueline Durranová. Ta vytvářela oděvy pro historický film Malé ženy podle knihy autorky 19. století Louisy May Alcottové.

Nejlepším hercem je Phoenix, nejlepší herečkou Zellwegerová

Oscara pro nejlepšího herce v hlavní roli získal Joaquin Phoenix za roli ve filmu Joker režiséra Todda Philippse. Mezi ženami nejlepší výkon v hlavní roli podle akademiků podala Renée Zellwegerová v životopisném snímku Judy.

Phoenix získal pro Jokera, který měl celkem jedenáct nominací, na dnešním galavečeru teprve druhou zlatou sošku. První dostala za hudbu skladatelka Hildur Gudnadóttirová.

Zellwegerová získala dnes za hlavní roli v životopisném snímku o herečce Judy Garlandové již druhého Oscara. První dostala za roli ve filmu Návrat do Cold Mountain z roku 2003. Film Judy díky Zellwegerové proměnil jedinou nominaci, kterou měl.

Phoenix ve své kategorii porazil herce Antonia Banderase, Leonarda DiCapria, Adama Drivera a Jonathana Pryce. Spolu s Zellwegerovou byly ve stejné kategorii nominovány herečky Cynthia Erivoová, Scarlett Johanssonová, Saoirse Ronanová a Charlize Theronová.

Oscara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli získal Brad Pitt

Cenu Oscar v kategorii herec ve vedlejší roli získal Brad Pitt za roli kaskadéra ve filmu Tenkrát v Hollywoodu. Snímek Quentina Tarantina tak proměnil první z celkem deseti nominací.

Pitt si ve filmu, který je poctou Hollywoodu 60. let, zahrál po boku Leonarda DiCapria či Margot Robbieové. V herecké kategorii Pitt Oscara získal poprvé, zlatou sošku získal jen jako koproducent filmu 12 let v řetězech.

Pitt se prosadil v kategorii, v níž byl nominován také Tom Hanks za film A Beautiful Day in the Neighborhood (Nádherný den v sousedství), Anthony Hopkins za roli papeže Benedikta XVI. ve snímku Dva papežové a Al Pacino a Jose Pesci, kteří si oba zahráli v Irčanovi Martina Scorseseho.

Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli má Laura Dernová

Cenu Oscar v kategorii herečka ve vedlejší roli získala Laura Dernová, která ztvárnila rozvodovou právničku ve snímku Manželská historie režiséra Noaha Baumbacha. Dernová, která byla na Oscara v minulosti již dvakrát nominována, porazila ve své kategorii Kathy Batesovou, Scarlett Johanssonovou, Florence Pughovou a Margot Robbieovou.

Na galavečeru v hollywoodském divadle Dolby Theatre už oznámili také výherce v dokumentárních kategoriích. Cenu pro celovečerní dokument získala Americká fabrika režisérů Stevena Bognara a Julie Reichertové. Tento dokument o továrně v americkém státě Ohio je prvním, který produkovala společnost Higher Ground Productions bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho manželky Michelle.

Zlatou sošku za krátkometrážní dokument si odnesl film Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl (Jak se naučit jezdit na skateboardu za války, když jste navíc holka), který v Afghánistánu natočila Carol Dysingerová.s.