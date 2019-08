Plodková a Taclík v novém českém filmu Bábovky. Vznikl podle knižního bestselleru Radky Třeštíkové

Jde o jejich již druhou filmovou spolupráci, v roce 2018 podle společného scénáře natočil Rudolf Havlík divácky úspěšnou komedii Po čem muži touží, v českých kinech ji vidělo přes 600 000 diváků. I v případě Bábovek můžeme očekávat velký divácký zájem, jde totiž o filmové zpracování knižního bestselleru Radky Třeštíkové, kterého se od vydání v roce 2016 prodalo rekordních 160 000 kusů. Radka Třeštíková k nápadu natočit takto populární knihu řekla: „Realizovat film mě obvykle napadne, už když knihu píšu, slova si automaticky převádím do obrazu, občas dokonce dělím kapitolu tak, jak bych si ve filmu představila střih. O zfilmování Bábovek jsme s Rudou začali mluvit pár měsíců po tom, co kniha vyšla. Tedy v době, kdy jsem vůbec netušila, jak velký bude mít úspěch.“

Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.

Práce na scénáři Bábovek probíhala skoro čtyři roky, jak dodala Radka Třeštíková: „Celé roky jsme se snažili, aby se film lišil od knihy co nejmíň, především v emoci, kterou má kniha i film vyvolat. Film bude stejně jako kniha pavučinou postav se vzájemně propletenými osudy, ale pro zachování srozumitelnosti - přeci jen film není kniha a nemůžete listovat zpátky - je nakonec “bábovek” míň, na místo dvanácti ženských osudů sledujeme sedm.“

Radka Třeštíková prozradila, jak se rodilo herecké obsazení při psaní scénáře: „Nějakou představu jsem měla, nějak jsem si postavy představovala při psaní knihy i při psaní scénáře, ale vyloženě na tělo jsme postavu nepsali nikomu, naopak jsme s tím obsazením úmyslně zamíchali, aby herci dostali role, které jim nejdou vyloženě po srsti, a ve kterých na ně diváci nejsou zvyklí.“ Rudolf Havlík k hvězdnému castingu doplnil: „Finální obsazení je ohromné, plné talentů mladých i těch osvědčených. Obsazení jednotlivých žen pro nás byl očistec, protože jsme zvažovali každou postavu velmi pečlivě. Lenka Vlasáková hraje postavu Milušky, Bára Poláková přivede k životu postavu Karolíny a jejím partnerem je Rostislav Novák, Táňa Pauhofová jako Renata bude hereckou partnerkou Ondřeje Vetchého a Jana Plodková získala roli Lindy, ženy na okraji společnosti, která se snaží žít normální život. V rámci ústředních dvojic jsem počítal již od začátku s Ondrou Vetchým a Markem Taclíkem. Jiří Langmajer je můj kamarád a tentokrát je tak hodný, že nám spíše pomáhá dotvářet celý příběh v menší roli. Podstatné je, že se nám podařilo i do malých rolí sehnat skvělé herce, protože to bývá velká bolest českých filmů.“

Lenka Vlasáková, která ve filmu ztvární Milušku, obětavou ženu, která vůbec nehledí na vlastní potřeby a celý život zasvětí své rodině, řekla, v čem ji fascinoval scénář: „Baví mě ženský pohled na život, jakým způsobem řešíme modelové situace. Ženský svět je zachycen z několika úhlů a na základě určitých okolností se mění. Ženy se proměňují, vyvíjí a změní i své životní postoje.

Další výraznou ženskou postavu v Bábovkách představuje Jana Plodková hrající Lindu: „Scénář mě zaujal životem, který se každou větou odehrává. Moje postava je Linda, jejím povoláním je služba mužům, které ji zprostředkovává její partner Marek neboli Marek Taclík. Ano, je to prostitutka, ovšem na vyšší úrovni a postupem času zjišťuje, že současná práce a současný způsob života už nejsou tím, čím byly.“ A jak probíhá příprava na netypickou roli lehké ženy, Jana Plodková odpověděla: „Příprava je stále v procesu. Vizi kostýmů i líčení už mám a teď k nim postupně dodávám obsah. Baví mě si představovat různé situace a reakce Lindy. Dívám se na ni z různých úhlů pohledu a až přijdu na plac, doufám, že Linda bude kompletní.“

Natáčení pod vedením hlavního kameramana Václava Tlapáka potrvá až do začátku října a proběhne nejen v Praze a okolí v přilehlých satelitech, ale i v atraktivním Bangkoku, kde se bude točit jeden týden.

Film, který bude mít premiéru v září příštího roku, do našich kin uvede distribuční společnost CinemArt. Producentem filmu je Petr Erben (Teorie tygra, Teroristka) a vyrábí ho společnost Logline Production v koprodukci s Českou televizí – kreativní producentka Alena Müllerová, CinemArtem a v jednání je koprodukce se Studiem Barrandov. Výrobu filmu také podporuje Tourism Authority of Thailand / Thajská centrála pro cestovní ruch.

Tvůrci divákům vzkazují, na co se můžou v kině těšit: „Já myslím, že Bábovky budou pro všechny, jsou přeci o životě. A diváci se můžou těšit především na emoce. Od smíchu, až po pláč. Přesně tak s tím pracuju v knihách a věřím, že to Rudolf přenese i na filmové plátno,“ odpověděla spisovatelka Radka Třeštíková. A režisér Rudolf Havlík dodává: „Bábovky vypráví o nás všech. Je to příběh několika žen, jejichž osudy jsou navzájem propojeny a události jejich životů se stanou jedním velkým příběhem.“