A co se letos chystá? Festival nabídne celkově 65 filmů, 8 koncertů, ale také výstavy umění, besedy s tvůrci a další akce. Již je hotový hudební program, filmový jde do finále a během července budou známy detaily. Kromě už klasických sekcí českého a světového filmu a sekce filmových lahůdek z výběru Jaroslava Róny se představí filmy rakouských a německých tvůrců i severská kinematografie a v sekci našeho hlavní mediálního partnera, České televize, uvedeme v předpremiéře několik podzimních novinek. Je známo, že Slavonice Fest totiž již tradičně přináší hrané i animované filmy, dokumenty, novinky, předpremiéry i snímky, ke kterým se už promítací práva nedají skoro sehnat. Za programovou skladbou festivalu totiž stojí režisér a producent, zakladatel Slavonice Festu, Ondřej Trojan.

Z důvodů neustále se měnících vládních opatření museli organizátoři festivalu vypustit „velké“ koncerty. Jejich místo ve slavonickém Kulturáku zaujme velký promítací sál, aby se na filmy dostal na Slavonice Festu opravdu úplně každý. Celkem se bude promítat v sedmi sálech, a některé z nich během roku kino nepřipomínají ani zdálky – třeba tělocvična speciální školy či dvě "filmové" stodoly. V té slavonické se běžně opravují auta a druhá, obrovská, nově vybavená stojí v rakouské vesnici Fratres, druhé festivalové lokaci. V provizorních podmínkách se v ní promítalo už předloni. „Během corony jsem měl spoustu času ji opravit a připravit,“ říká její majitel, hrabě Peter Coreth. Za filmy se tak zase bude jezdit i do Rakouska, do magického prostoru Kulturbrücke Fratres. Stejně jako za výstavou malíře a sochaře Jaroslava Róny. Na možnost přivést diváky Slavonice Festu přes hranice d jsme pyšní.

Třetím místem festivalového programu je vesnička Maříž, ve které stojí dneska už kultovní hudební Stodola. Ta návštěvníkům letos nabídne hlavní hudební program Slavonice Festu a na výběru interpretů si organizační tým dal hodně záležet. Tancovat před pódiem, sedět na balících slámy nebo ležet na louce budou moct diváci během koncertů Radůzy, Karla Plíhala, Lenky Nové a skupin TH!S, Bert&Friends, Květy, Progres 2 a Cumbia Cooperativa. Mezi Slavonicemi, Maříží a Fratres bude opět jezdit oblíbený a veselý festivalový autobus.

Zajímavý je ale i doprovodný program. Ať už to budou neopakovatelné večerní projekce v Letním kině Cinestar na Slavonickém náměstí nebo chill out zóna s DJ´s pro pohodové večírky, ale těšit se mohou návštěvníci také na dětský filmový program, výtvarné dílny. Pomyslnou třešničkou na dortu bude jistě beseda s týmem z Novinářského inkubátoru o české dezinformační scéně a ruském nebezpečí u nás s pracovním názvem „Dezinformace (p)o Vrběticích“. Hostem bude mimo jiných i novinář Respektu Ondřej Kundra, spoluautor prvního článku o účasti ruských agentů na výbuchu ve Vrběticích. To vše ve dnech od 4. do 8. srpna 2021.