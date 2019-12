Týden 1 (od 5. 12.)

První prosincový týden do kin dorazí příjemná francouzská komedie Rebelky a do dalších patálií se zapletou Pat a Mat ve filmu Pat a Mat: Kutilské trampoty. Oby filmy splní to, co se od nich očekává, první bude bavit a nešikovná dvojice je pořád stejná. Do našeho výběru se dostaly dvě pokračování, česká komedie Špindl 2 a akční nářez Jumanji: Další level.

Špindl 2 – Valí se na Vás další lavina zábavy z lyžařského střediska v Krkonoších, nebo ono to spíše dopadne podobně jako jednička. Tedy jako předražená reklama na místní hotely s hromadou product placementu, což slouží jako kulisy pro sotva průměrnou komedii. Trailer Špindlu 2 je stejně nudný jako u prvního dílu, ale zdá se, že se dostaví více obrázků z přírody. Zaplať pánbůh. K čemu je film o horách, když se devadesát procent filmu odehrává někde v hotelu nebo těsně před ním.

Tvůrčí tým zůstal téměř bez změny s výjimkou postu režiséra, na němž Milana Cieslara nahradil Radek Baláš. Je těžké říct, zda je to změna k lepšímu, protože zásadní otázkou je, jak kvalitní scénář dodal Jaroslav Sauer. Vypadá to, že premisa filmu zůstala stejná; několik žen chce strávit čas na horách, najít samu sebe a vyřešit své životní problémy. Pokud Vás bavil Špindl, bude Vás bavit i druhý díl, v opačném případě se radši filmu vyhněte.

trailer Špindl 2 | zdroj: YouTube

Jumanji: Další level – Předloňský reboot filmu z devadesátých let vydělal necelou miliardu dolarů při relativně nízkém rozpočtu 90 miliónů dolarů. Takový kasovní trhák si studio Sony nemohlo nechat ujít, takže logicky dorazilo pokračování.

V Jumanji: Další level se Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart a Karen Gillan opět utkají s nástrahami videohry Jumanji. Tentokrát se Martha, Bethany a Fridge vracejí do hry, aby našli ztraceného Spencera. Hra se však proměnila, je teď náročnější, a na hráče nečeká jen džungle, ale i pouště a zasněžené hory.

Šablona filmu zůstala stejná, takže neočekávejte nic převratného. Dostanete solidní akční podívanou, která vypadá dobře. Dosáhne nové Jumanji kvalitou na velmi slušný předchozí díl, to je otázka, kterou zodpoví již první prosincový týden.

trailer Jumanji: Další level | zdroj: YouTube

Týden 2 (od 12. 12.)

Druhý týden je hodně slabý, všichni totiž zbrojí na Star Wars a nikomu se nechce zkřížit kordy s Jumanji. Svoje ratolesti tak můžete vzít na – je to barevné a hýbe se to – Sněžnou melu, což je průměrný animák, který dabuje James Franco, Alec Baldwin a John Cleese, které však bohužel v české distribuci neuslyšíte. Starší z nás mohou zavítat na životopisné historické drama Curiosa, které sleduje život Pierra Louÿse, autora románu Žena a tahací panák, nebo na mysteriózní horor Černé Vánoce, jenž je remakem stejnojmenného filmu ze sedmdesátých let. Našim doporučením je však Yao, francouzská road movie o chlapci, který cestuje za svým oblíbeným hercem do Afriky.

Yao – Třináctiletý chlapec Yao je odhodlaný se za každou cenu potkat se slavným hercem Seydou Tallem. Ten je pozván do Dakaru, a tak se mladý Yao vydává na 387 kilometrů dlouhou pouť za svým idolem. Jak už to tak bývá, oba se shledají a Tall se rozhodne chlapce doprovodit zpět. Cestou se sbližují a skrze chlapce nachází Tall cestu i sám k sobě.

V zahraničí má snímek z roku 2018 docela slušné hodnocení okolo 70 %, ale nečekejte žádný zázrak. Tempo filmu je údajně spíše pomalejší, takže si můžete do sytosti užít africké scenérie. Ostatně i o tom road movie jsou. Mělo by se jednat o příjemnou podívanou, která zaujme spíše fanoušky artových filmů.

trailer Yao | zdroj: YouTube

Týden 3 (od 19. 12.)

Vytaste světelné meče, Hvězdné války jsou tady. Poslední týden před Štědrým dnem dorazí do kin poslední díl Skywalkerovské ságy. Tomuto kalibru nehodlá nikdo vystavovat svou hlavu v šanc, tudíž se v kinech objeví pouze norsko-kanadský animák Trollové a kouzelný les. Vizuální stránka je u tohoto snímku značně tristní, ale cílové skupině je to stejně jedno, pouze souciťme s těmi, jež budou muset své ratolesti doprovázet. Snad to alespoň zachrání příběh, ale radši v to nedoufejme.

Star Wars: Vzestup Skywalkera – A je to tady. Po rozpačitě přijatých Star Wars: Poslední z Jediů od Riana Johnson se ke kormidlu vrací J. J. Abrams, který se pokusí zamést to, co Johnson nadrobil. Je to přetěžký úkol, protože musí uspokojit ty, kteří očekávají klasický příběh z jedné předaleké galaxie, ale nemůže úplně skartovat předchozí díl a poněkud jinou perspektivu, s níž přišel Johnson. Již předem je jasné, že se bude hrát především na první strunu, ale možná nás J. J. překvapí. Ostatně, jak už je u něj dobrým zvykem, o filmu se toho moc neví, takže si stejně budeme muset počkat na premiéru. Vizuálně to bude opět parádní, tak snad se povedl i scénář a pod taktovkou velkého J. J. Abramse se dočkáme důstojného uzavření jednoho velkého příběhu.

trailer Star Wars: Vzestup Skywalkera | zdroj: YouTube

Týden 4 (od 26. 12.)

Vánoční týden je hodně našlapaný. Za polární kruh se můžete vypravit ve slušném životopisném dramatu Amundsen, které se kromě Norska a Islandu natáčelo také v České republice. Nebo můžete navštívit slovensko-českou romantickou komedii Šťastný nový rok, od které můžete očekávat zhruba to samé jako od Špindlu 2 či Ženské na vrcholu. Tedy kromě reklamy na všechno možné i nemožné, se budete možná i trochu bavit v kulisách Vysokých Tater, kde Vás překvapí také méďa huňáč. Do našeho výběru se dostal Portrét dívky v plamenech, historické drama z 18. století o zapovězené lásce mezi ženami, a Dokonalá lež, drama o šarmantním podvodníkovi Royovi (Ian McKellen), který se snaží dostat k penězům vdovy Betty (Helen Mirren).

Portrét dívky v plamenech – Intimní sonda do ženské duše z pohledu ženy (Céline Sciamma – scénář a režie). Filmu by měl vévodit velmi dobrý scénář protknutý jemnými detaily a momenty ze života žen, které se sblíží více, než je v 18. století přípustné. Vizuální stránka vypadá také nadmíru slušně, takže tato oslava feminismu by neměla uniknout především ženám.

trailer Portrét dívky v plamenech | zdroj: YouTube

Dokonalá lež – Okouzlující podvodník Ian McKellen si brousí zuby na bohatou paničku Helen Mirren. To, co se nejprve vypadá jako snadný úkol, se však začne komplikovat a najednou není vše, jak se zdá. Podle recenzí z festivalových projekcí jde o špičkové řemeslo od obou cenami ověnčených herců, kteří trochu zachraňují méně nápaditý scénář. Trailer vypadá taky docela slušně, takže pokud budete mít chuť na exkurzi do poněkud méně čistých duší dvou postarších lidí, Dokonalá lež je jasnou povánoční volbou. Ono těch romantických komedií už stejně bylo dost, tak proč se nepodívat na něco trochu jiného. Mimochodem režíruje Bill Condon, který kočíroval veleúspěšnou Krásku a zvíře s Emmou Watson a Danem Stevensenem, takže všechny indicie naznačují, že by to mohlo dopadnout dobře.