Provozovatelé kin doufají, že rozvolnění protiepidemických pravidel zvýší návštěvnost

Podle nařízení vlády pracovníci kin i minulý týden kontrolovali u diváků potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v předchozích 180 dnech. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Od 1. března bude podle premiéra Petra Fialy (ODS) v platnosti jen velmi málo protiepidemických opatření, která mají bránit šíření nákazy koronavirem. Prakticky půjde jen o nošení respirátorů, uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády. Dnes ministři rozhodli o zrušení kontrol covidových certifikátů v restauracích, službách a na hromadných kulturních a sportovních akcích.

"Doufáme, že se návštěvnost o něco zvýší, ale nečekáme, že se hned lidé pohrnou do kin, bude to pozvolné," řekl ČTK Lukáš Vedral z distribuční společnosti Bontonfilm.

S tím souhlasí zástupce distribuční společnosti Aerofilms Ivo Anderle. "Když zmizí nějaké restrikce, tak se dá očekávat, že návštěvnost poroste. To se dá asi očekávat ve všech oborech. V případě kin bude záležet také ne tom, jaká bude aktuální nabídka, ale je logické, že se více lidí odhodlá jít ven, do hospody nebo do kina," konstatoval.

V návrat lidí do kin věří také ředitel společnosti Cinestar Jan Bradáč. "Bude to chvilku trvat, návyky se nemění ze dne na den, ale věříme tomu, že by se lidé mohli vrátit k zábavě," uvedl Bradáč, který už v době uzavření kin vyzýval ministerstvo zdravotnictví, aby "ukončilo diskriminaci kultury".

O menším zájmu o kina svědčí i aktuální tabulka víkendové návštěvnosti, kdy se do čela dostala nová česká komedie Mimořádná událost režiséra Jiřího Havelky. Stačilo ji k tomu necelých 26.000 lidí. Předchozí Havelkův film Vlastníci první víkend po premiéře 21. listopadu 2019 zaznamenal téměř 47.000 diváků. Loňský tuzemský divácký hit Prvok, Šampón, Tečka a Karel režiséra Patrika Hartla o premiérovém víkendu přilákal do kinosálů téměř 97.000 lidí.