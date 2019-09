Rambo: Poslední krev. Do českých kin se přichází rozloučit legendární bojovník

Inspirován stejnojmennou knihou Davida Morella měl první snímek podtitul První krev. Pátý film v režii Adriana Grunberga, na jehož scénáři se opět podílel Stallone, má název Rambo: Poslední krev.

"Rambo: Poslední krev je mnohem osobnější, než předchozí filmy," řekl o něm jeho protagonista. "Rambo se chce usadit, mít něco jako rodinu a starat se o ní. Sám ale ví, že pod tlakem se vrátí ke svému opravdovému já, i když je to to poslední, co by chtěl. Na ty, kdo mu vezmou to nejdražší, pak čeká odplata, utrpení a smrt," slibuje muž, který dal filmovou podobu hrdinovi knižního bestselleru z roku 1972.

zdroj: YouTube

"Tady neuvidíte Ramba se dvěma raketomety, jak sestřeluje vrtulník. Mnohem víc využívá prostředí, dovednosti, klade pasti a svoje nepřátele loví. Je to návrat k Rambovi z První krve," doplnil producent Les Weldon.

Knižní postava Ramba se údajně stala jedním z pěti nejznámějších literárních charakterů 20. století - vedle Sherlocka Holmese, Tarzana, Jamese Bonda a Harryho Pottera. Pro filmové fanoušky příslušného žánru v někdejším Československu patřily filmy s Rambem spolu s Coppolovou Apocalypsou či Hvězdnými válkami nebo Terminátorem k těm prvním, které viděli na většinou pašovaných videopřehrávačích - v originálním znění a s velmi nekvalitním obrazem. Rambo vycházel také jako komiks a od poloviny 80. let jako hrdina počítačových her.

Stallone však za herecké výkony i za scénář a režii těchto filmů dostal anticenu Zlatá malina udílenou za nejhorší filmové počiny a předávané v předvečer Oscarů. Na Oscara byl Stallone třikrát nominován, z toho dvakrát za svůj druhý nejznámější počin, příběh boxera Rockyho Balboy, kterého hrál a k němuž napsal scénář. Nominaci jako herec ve filmu Creed z roku 2015 neproměnil, ale dostal za tento výkon Zlatý globus.

V posledním snímku ze série o vietnamském veteránovi, který je přístupný až od 15 let, se John Rambo konečně vrátil domů. Usadil se na ranči v Arizoně a své běsy zabijácké minulosti se snaží vyhnat klidným životem kovboje. Najde i pár lidí, které má rád a na kterých mu záleží. Ale právě obyčejný pocit, že má konečně pro co žít, ho nelítostně vrátí tam, odkud se snaží utéct. Dcera jeho přítele se totiž vydá do Mexika, kde ji unese mafie. Drogovému kartelu se Rambo staví poprvé s krátkými vlasy, poprvé bez čelenky a poprvé unavený. Zato stále s lukem a ikonickým nožem a svých nepřátel se dokáže zbavit tak rychle, jako kdykoli předtím.

Podle těch, kdo film viděli, jeho atmosféra, boj hrdiny s vlastní minulostí a důraz na samotnou postavu slibují důstojné rozloučení s filmovou postavou, která se stala skoro synonymem akčního žánru.