RECENZE: Nechte se unést romantickou krajinou Pálavy v uvolněné komedii 3Bobule

A již jsme v současnosti. Kina zejí prázdnotou a až příliš osobitý Bourák do kin davy netáhne. O dva týdny později však přichází 3Bobule, které za první týden vydělaly dvojnásobek toho, co Bourák nastřádal do kasičky během tří týdnů. Na pokračování letní vinařské komedie čekali diváci dlouhých dvanáct let a vypadá to, že rozlehlé vinice jihomoravské Pálavy stále táhnou.

Do akce se vrací Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba), kteří spolu čekají už třetího potomka. Nechybí ani vykutálený honzův kamarád Jirka (Lukáš Langmajer), který za nimi přijel na vinobraní. V tvrdé konkurenci se však majitelům vinařství příliš nedaří, ale Jirka přichází s nabídkou pomoci od slovenského podnikatele Mira (Braňo Deák), jehož úmysly nejsou zrovna čisté.

Snímek se opět snaží nastavovat zrcadlo současných poměrů ve společnosti – lidé se okrádají, nezajímá je kvalita; ale zároveň předhazuje i tradiční klišé – nezkažený venkov kazí náplava z města. Dalo by se říct, že je zaděláno na solidní sociální drama, ale tak hluboko 3Bobule nezachází. Nastíněných témat se pouze dotýkají a snaží se diváka nezatěžovat příliš těžkou látkou.

Cílem je přenést na publikum pocit vlahého letního dne, během něhož nemusí vůbec nic řešit, protože se všechno nějak vyřeší. A přesně to je to jedné, co filmu opravdu jde. Vyvolat tento dojem se filmu daří především díky na české poměry nadprůměrnému vizuálnímu zpracování, které v kombinaci s romantickou krajinou Pálavy a solidní hudbou tvoří podobnou atmosféru, jakou si pamatujete z prvních Bobulí.

Nicméně 3Bobule selhávají po scénáristické stránce. Všechna čest hereckému obsazení, které se snaží, seč může, ale z prachbídného vývoje postav toho opravdu moc vykřesat nejde. Hlavní dějová linie je opentlena drobnými zápletkami, které však vedou odnikud nikam a působí zkrátka jako vata, aby se divák měl čemu zasmát.

Humor však příliš nefunguje. Pokud jdete do kina pouze vypnout, což je častý případ mnohých návštěvníků letních kin, kteří si většinou během filmu dopřejí nějaký ten sociální lubrikant, pak se jistě zasmějete. Hlášky lítají bezcílně vzduchem a narážkami na stereotypy se také nešetří. Ale střežte se zapojit mozkové závity, protože pak se celý snímek začne rozpadat do směsice fádních výjevů ze života neúspěšných venkovských vinařů.

Esenciální vlastností filmu váhavé překračování ze strany na stranu, které je možné demonstrovat na mladičké policistce s tváří Lumíry Přichystalové. Nejprve se dočkáme mírně sexistického entrée, během něhož ji vidíme zezadu nahou. Nutno však poznamenat, že se snímek nesnižuje k otevřenému sexismu, jako velká část jeho konkurentů z ranku českých romantických komedií. V dalších scénách se policistka profiluje prostřednictvím stereotypu tvrdého strážce zákona, který zase jindy střídá s chápajícím přístupem místního policisty, jež ví, jak to tady chodí. Ve výsledku se tak charakter pohupuje poměrně bezcílně z jedné strany na druhou, bez nějaké jasně definované motivace. Dvojitým podtržením je pak romantické vyústění její dějové linie, které zkrátka zapadá do schématu, tak šup tam s ním.

Ale v porovnání s přepáleným Bourákem, je to možná dobře. Třetí Bobule se nepouští do žádných experimentů a zůstávají v dobře zmapovaných vodách. Snímku nejde upřít řemeslnou kvalitu díky níž vypadá dobře. Trojka vypadá z celé trilogie rozhodně nejlépe, ovšem zda je lepší než první díl, to již musíte posoudit sami. Jako pohodová oddechovka obstojí. Vlastně ono nikdo nic víc ani nečeká.

Celkové hodnocení: 50 %

3Bobule (2020)

Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský, Braňo Deák, Lumíra Přichystalová, Radim Novák, Marian Roden, Michal Isteník, Šimon Klacl, Anna Krejčířová, Prokop Zach, Karel Roden, Tomáš Měcháček, Roman Luknár, Petr Štěpán, Martin Hofmann, Jakub Uličník, Bob Klacl, Václav Postránecký.

Režie: Martin Kopp

Scénář: Matěj Podzimek, Tomáš Vávra

Kamera: Jan Filip

Hudba: Jan P. Muchow

Producenti: Tomáš Vican

Zvuk: Jiří Klenka, Robert Dufek

Česko / 101 min / komedie