RECENZE: Ad Astra je epická sci-fi se zoufalým Bradem Pittem. Diváka získá vizuálně

Brad Pitt se coby hlavní hrdina v roli astronauta vydá až na samotný okraj Sluneční soustavy pod záminkou záchrany světa. Na jeho dobrodružné cestě ho čeká nejedno překvapení, díky kterým se jeho mise stává čím dál těžší. Pitt v roli Roye McBrideho ovšem bojuje až do samotného konce.

Jeho otec, McBride senior, byl velitelem výzkumného projektu s názvem Lima, který měl za cíl pátrat po mimozemském vyspělém životě. Tento projekt, společně s ním, před dvaceti lety zmizel v galaxii a nikdo neví, co se tehdy stalo.

Mezi tím se cestování na Měsíc raketou stalo v podstatě stejnou normou, jako je v současnosti letecká doprava. Na Zemi se za pomoci babylonské věže, která sahá až do vesmírného prostoru, provádí další výzkum mimozemského života a stavbu této věže, která je zároveň i anténou, vede právě Roy McBride, jehož otec mu byl inspirací pro to, aby se stal astronautem. Nyní je ale nejen anténa, ale i celá Země v ohrožení a Roy byl vyslán na další misi, která může všechny a všechno zachránit.

Film je sice plný dějových zvratů, ale zhruba v jeho polovině divák odhadne konec a zbytek snímku jen doufá, že se mýlil. Od druhé poloviny tak jede scénář přesně podle toho, co divák očekává, a každý ze zmíněných zvratů je předvídatelný od chvíle, kdy se na něj jen trochu poukáže.

Snímku navíc odporuje i samotné zařazení filmu. Většina lidí má filmový žánr s názvem „thriller“ spojený s velkým přísunem emocí, s napětím a s možností sžít se s hrdinou. Ani jedno se bohužel v nějaké větší míře v tomto případě nekoná.

Navzdory tomu, že jde o hollywoodský velkofilm, byl rozpočet filmu "pouhých" necelých 90 milionů dolarů. Tvůrci jej ale naplno využili, což se odráží na skvělých grafických efektech, které vezmou člověka na uvěřitelnou návštěvu samotné galaxie.

Samostatnou složku tvoří hudební doprovod, který vytvořil méně známý, avšak oceňovaný Max Richter. Postaral se o celkem solidní kulisu, která koresponduje s tím, co se děje na plátně, kvalit například snímku Interstellar ale nedosahuje. Hudba sice nijak neruší od sledování děje, který není špatný, ale do žánru "thriller" má daleko.

Srovnání s jedním z nejúspěšnějších sci-fi ilmů za poslední dobu se nelz ubránit ani v případě kamery. Kameraman Hoyte Van Hoytema právě ve snímcích jako je Interstellar nebo třeba Dunkerk předvedl, že je špičkou v oboru. Výjimkou není ani Ad Astra. Pokud by za něco měl být tento film oceněn, zasloužil by si to právě výkon švýcarského kameramana.

Navzdory náročnému natáčení lze naopak hůře hodnotit samotné herecké provedení. Herci sice dělali co mohli a Pitt je jako vždy profesionál, i on ale předvádí svou starou dobrou klasiku. Postavu sice zahrál uvěřitelnou, výjimečný výkon ale nepodává.

Ad Astra Trailer (2:33) | zdroj: YouTube

Je však potřeba vyzdvihnout roli Donalda Sutherlanda, který je znám ze snímku Hunger Games. V tomto filmu se jeho postava objevuje pouze ze začátku, je ale součástí jednoho z okamžiků, které diváka donutí při sledování Ad Astra k zamyšlení.

Svým hereckým výkonem se vyznamenal i Tommy Lee Jones. Je škoda, že jeho postava neměla ve snímku více prostoru. Právě rozvinutí dějové linie, ve které figuroval jako Royův otec Clifford McBride, by pomohlo divákovi lépe se ponořit do děje a celkově se v příběhu snáze zorientovat.

Ad Astra není v konečném důsledku vůbec špatný film, chybí v něm ale momenty, které by jej zařadily do žánru thriller. Co se týče části sci-fi, ta je naopak zastoupena dokonale a diváky uchvátí nejen kolonizované planety.

Divákům, kteří chtějí mít z filmu zážitek v podobě skvělé scénografie, příjemné hudby a scénáře, nad kterým není třeba hlouběji uvažovat, se bude Ad Astra rozhodně líbit. Nároční diváci, kteří očekávají, že ještě dva dny po zhlédnutí budou mít před spaním tendence o filmu polemizovat, ale budou nejspíš zklamáni.

Hodnocení: 75 %

AD ASTRA

Sci-Fi / Thriller / Drama / Dobrodružný

USA / Brazílie, 2019, 123 min

Režie: James Gray

Scénář: James Gray

Kamera: Hoyte van Hoytema

Hudba: Max Richter

Hrají: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, Donald Sutherland, Ruth Negga, Kimberly Elise, Loren Dean, John Finn, Anne McDaniels, Greg Bryk, John Ortiz, Alyson Reed, Ravi Kapoor, Sean Blakemore, Donnie Keshawarz, Nicholas Walker, Kimmy Shields, Mallory Low