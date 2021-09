RECENZE: Miroslav Donutil v nejlepší formě v dramatu Atlas ptáků

Úspěšný podnikatel Ivo Róna (Miroslav Donutil) šéfuje rodinné firmě společně se synem a zetěm. Záhy se však vynořuje komplikace, protože se zdá, že firmu někdo tuneluje. Róna nastalou situaci nezvládne a skončí s infarktem v nemocnici. Jakmile se však vrátí do práce, začíná hon na tuneláře a ostřílený podnikatel se nebojí tnout do živého. Postupně se však odhaluje také jeho pohnutá minulost, což je překvapením zejména pro jeho rodinu.

Trailer Atlas ptáků | zdroj: YouTube

Snímek by bylo možné rozdělit do dvou dějství. První část přesahuje hranice běžného dramatu a rozprostírá spletitou síť vztahů jednotlivých postav, která až hraničí s thrillerem. Ovšem zhruba v polovině filmu se tato kompozice rozpadá a ze slibně rozjetého snímku se stává studie rozkládajícího se člověka, do níž se vplétají jednotlivá vlákna dalších lidských osudů.

Velkou devízou Atlasu ptáků jsou herci. Miroslava Donutila jsme již zmiňovali, ale nemělo by se zapomenout ani na výbornou Alenu Mihulovou a dokonce i Martin Pechlát se umí do řemesla pořádně obout, jestliže mu to režisér a především scénárista dovolí. Rozvláčnější styl, který je pro Omerzu typický, právě toto hercům dovoluje a na výsledku je to znát.

Ovšem v pozadí výborných herců stojí jeden velký přešlap, který jsme již zmínili. Kdyby snímek pokračoval v podobné atmosféře jako první polovina, tak bychom se pohybovali někde okolo solidních 80 %. Ale dekompozice probíhající v druhé polovině tak nějak sráží poctivě vyskládaný domeček, kterému zůstává jen několik opěrných bodů. Tím se odhaluje poměrně banální příběh, který se ukrývá pod povrchem.

Omerzu má poměrně specifický zacházení s postavami a každému nemusí vyhovovat. Vizuální stránka je na české poměry nadprůměrná a po herecké stránce není co vytknout. Je tak otázkou spíše na diváka, jestli mu stačí velmi dobrá první polovina se slabší druhou půlkou, nebo se bude cítit tak trochu zrazen a podveden, že nedostane to, co očekává. Atlas ptáků stojí rozhodně za vidění, ale jestli budete spokojeni, záleží spíše na tom, jestli vám snímek sedne, protože se snímkem se pojí přinejmenším jedno velké ale.

Celkové hodnocení: 65 %

Atlas ptáků (2021)

Hrají: Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát, Eliška Křenková, Vojtěch Kotek, Pavla Beretová, Martin Havelka, Jan Vondráček, Philipp Schenker, David Bowles

Režie: Olmo Omerzu

Scénář: Petr Pýcha, Olmo Omerzu

Kamera: Lukáš Milota

Hudba: Monika Omerzu Midriaková

Česko / Slovinsko / Slovensko / 92 min / drama