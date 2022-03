RECENZE: The Batman je temnou devadesátkovou detektivkou se slabým závěrem

Nacházíme se v Gotham City během druhého roku působení Batmana (Robert Pattinson). Město je stále skrz naskrz prolezlé korupcí a zločinci, ale mýtus maskovaného přízraku, který se přichází vyvrhelům pomstít za jejich zločiny se již šíří potemnělými uličkami. Poručík Gordon (Jeffrey Wright) již Batmana zná, přivolává jej k závažným zločinům a proslulý světelný signál se pravidelně objevuje na podmračené noční obloze.

Nejdiskutovanějším tématem, které se řešilo již během natáčení, byla otázka, jestli Pattinson má herecky i charizmaticky na to, aby mohl hrát Batmana. Již v úvodu snímku se však ukáže, že netopýřího muže zvládá s přehledem. Lehce diskutabilní je však jako Bruce Wayne, jenž tentokrát inklinuje ke stylu emo.

S tím koresponduje také jeho psychologická stránka, která je asi jedním z nejsilnějších lákadel snímku. Ano, skvostný vizuál s parádními triky, vynikající hudbu i velmi dobré ruchy, to vše pracuje téměř synergicky, ale v čem tento snímek ční nad většinu ostatních komiksových produkcí je právě psychologie. Ne nejedná se o druhého Jokera, tam jsme se v tomto ohledu pohybovali v mnohem odlišných sférách, ale propracované pozadí myšlenkových pochodů a zejména signifikantní změna celé postavy, to jsou atributy, jimiž se snímek vymyká.

Dále zde dostáváme zřejmě nejlepší Catwoman (Zoë Kravitz), kterou jsme kdy v kinech viděli. I když dynamika vztahu s Batmanem je hodně sterilní. Sporadicky se pak objevuje také věrný sluha Alfred (Andy Serkis).

V rolích záporáků znějí také zvučná jména, Oz alias Pinguin, jehož si zahrál mistrně namaskovaný Colin Farrell. John Turturro si pak zahrál Carmina Falconeho, Peter Sarsgaard pek zkorumpovaného státního návladního Colsona, a jako titulní záporák Riddler se vyřádil Paul Dano. Tato skvadra menších či větších nepřátel v čele s Riddlerem sekunduje hlavnímu hrdinovi a místy si dokáže svůj čas na plátně zcela strhnout pro sebe. Jenže právě to funguje skvěle, protože to podporuje pocit, že Batman stále tahá z kratší konec.

Zde by se dala recenze ukončit, poplácat tvůrce po ramenou za skvělé dílo, zhasnout a zavřít dveře. Ale právě v té tmě se ukážou slabiny, s nimiž se snímek potýká. Opět se objevuje takový nešvar, že postavy komentují, co je zjevně viditelné, a to včetně Batmana, jehož voiceover slouží jako tranzit mezi scénami. Jindy se tvůrci potýkají s typickým problémem psaných textů ve filmu – má si je divák přečíst sám, nebo mu je přečte některá z postav? Často to pak dopadá tak polovičatě, kousek si musíte přečíst sami, kousek vám převypráví postava.

I když toto můžeme považovat za hnidopišství a do jisté míry je, snímek má ještě jeden problém. Jádrem příběhu je vlastně temná devadesátková detektivka s nadmíru inteligentním detektivem, s nímž si pohrává snad ještě geniálnější vrah. Jenže když tento příběh naroubujeme se superhrdinou, začínají určitá místa haprovat. Ze snímku se totiž zdá, že Bruce Wayne je již pouze Batmanem a vůbec nic jiného nedělá. Disbalance mezi civilním Brucem a superhrdinským alteregem vyvolává řadu otázek, s nimiž snímek vůbec nepočítá a odpovědi nenabízí.

Dvojsečná pak je stopáž, která se bez čtyř minut rovná třem hodinám. Batman je hodně rozvleklý a příběh je hodně naředěný atmosférickými záběry, které vykreslují náladu jednotlivých scén. Na tom by nebylo zhola nic špatného, ale bohužel do této mistrně nastíněné nálady se již nedaří vložit silnější děj. Forma tak zcela převládá nad obsahem, který je pouze chudým příbuzným.

K tomu se i váže finále, které je paradoxně nejslabším článkem celého filmu. Zatímco se sto padesát minut buduje atmosféra, v závěru na ni zcela rezignujeme a musíme odškrtnout políčka – velká závěrečná akce a masivní destrukce. Finále tak jde zcela proti zbytku filmu, kde se pečlivě buduje téměř komorní drama. Představte si, že na silvestra máte celou dobu jen prskavky a pár vosiček, ale na konci odpálíte kartušový ohňostroj. Ten nepoměr je do očí bijící a destruuje slušně rozehranou partii.

Ale když se to vezme dohromady, stále se jedná o nadprůměrný komiksový snímek, který se snaží jít svou vlastní cestou a přes několik škobrtnutí a ztracenou botu v houští to celkem funguje. Většinu stopáže film drží pohromadě, jen na samém konci se trochu rozklíží, což vede ke ztrátě údernosti sdělení. Na Nolanovu trilogii The Batman sice nemá, ale hrdě se může zařadit mezi nejlepší snímky ze světa DC komiksů a je skvělou alternativou k barevně přepáleným Marvelovkám.

Celkové hodnocení: 75 %

The Batman (2022)

Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John Turturro, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Alex Ferns, Rupert Penry-Jones, Con O'Neill, Max Carver, Charlie Carver, Mark Killeen, Joseph Balderrama, Amber Sienna, Douglas Bunn, Jimmy Star, Amanda Blake, Angela Yeoh, Jay Lycurgo a další.

Režie: Matt Reeves

Předloha: Bob Kane (komiks), Bill Finger (komiks)

Scénář: Matt Reeves, Peter Craig

Kamera: Greig Fraser

Hudba: Michael Giacchino

USA / 176 min / akční, drama, krimi