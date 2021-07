RECENZE: Black Widow ukazuje lesk i bídu Marvelu a mohutnou inspiraci Bournem

Než se zaměříme na samotný film, zamysleme se nad tím, jak funguje proslulé Marvel Cinematic Universe. Pomyslným kočím celého spřežení je Kevin Feige, který třímá otěže od mnohohlavého spřežení, jež na rozdíl od jiných vesmírů drží stále určitý směr. Zároveň se však nebojí některému z koní popustit uzdu, takže se občas dočkáme zajímavých kousků, které lehce vybočují ze zaběhnutých kolejí – Doctor Strange, seriál Loki, či připravovaní Eternals.

trailer Black Widow | zdroj: YouTube

MCU funguje tak dobře, protože dokáže kromě standardních očekávaných konceptů servírovat také snímky, které se v určitých aspektech vymykají, ale zároveň jsou jakýmsi způsobem známé. Je to stejné, jako se přestěhovat a umístit nábytek z původní místnosti do jiné, v přesně stejném rozestavění. V takové místnosti se pak cítíme tak nějaká familiárně, ale zároveň vnímáme, že je něco jinak. A přesně tak působí také Black Widow.

První polovina nepokrytě čerpá inspiraci z Bournovské série a podobných špionážních thrillerů. Nejprve je servírován počátek Nataši Romanoff alias Black Widow a procházíme vybrané etapy její minulosti. Hodně prostoru je věnováno řešení rodinných problémů, takže hlavním hnacím motorem jsou především povedené dialogy. V těchto partiích je cítit ženská ruka, která vkládá jednotlivým postavám do úst docela fungující myšlenky. Je docela příjemnou změnou, když ženské charaktery nepůsobí pouze jako šablonovitá vycpávka.

Nataša se potkává se svou vlastní nevlastní sestrou s tváří Florence Pugh, nebo se zástupem Vdov, které vysílá hlavní záporák skrývající se v pozadí. Jeho pravou rukou a jedním z nejzajímavějších pomocníků celého MCU je Taskmaster. Ten dokáže analyzovat jakýkoliv bojový styl nepřátel, naučit se jej a použít jej proti jim samotným.

První polovina prostě šlape a vůbec nevadí, že v sázce není osud celé země či vesmíru. Komorní příběh a malé, přesto těžce dosažitelné cíle fungují mnohdy mnohem lépe, protože je čas řešit vlastní záležitosti postav. Ale zároveň je čas zmlátit pár záporáků, vyprázdnit několik zásobníků a občas něco vyhodit do povětří. To vše je sice sestříháno s poněkud menší grácií, než na jakou jsme u MCU zvyklí, ale ničemu to v zásadě nevadí. A především, vše vypadá uvěřitelně.

Ale tím se dostáváme k do druhé poloviny. Najednou na nic není čas. Rázem ubývá fungujících dialogů krásných žen a vrací se prkenné šablony, a tak nějak se stále více vzdalujeme od komorního příběhu k velké akci, která sem jaksi moc nezapadá. Následuje série hlášek, bezpečných vtípků a vybledlé akce. A ano, i oblíbené marvelovské naťukávání univerza. Tentokrát však velmi tupým kladívkem, abychom do ničeho moc nekřápli a neporušili ani kousek pečlivě vystavěných základů.

Nástup hlavního záporáka je spíše k smíchu, protože zábavnému Taskmasterovi sahá sotva po kotníky. Aby toho nebylo málo, tak střihač musel nejspíše usnout a ve zbylém čase všechno slepil dohromady zatraceně slabým lepidlem. Odhaduji to na patnáct let starou papírovou lepící pásku, jistě ji znáte. Nalezená někde vzadu v šuplíku v době největší nouze, leč bohužel, zvládá se přilepit pouze sama k sobě.

Pokud pomineme dramaturgické a scénáristické přešlapy druhé poloviny, společně s nejistým střihem, vizuální stránka si drží nastolené kvality marvelovského vesmíru. Tón koresponduje s civilnějšími hrdiny, takže je jen nebetyčná škoda, že ve finále dorazí tradiční záplava digitálního bordelu. Tomuto snímku by slušel spíše fyzičtější závěr, který by byl více hmatatelný.

Nakonec můžeme být vlastně rádi, že odkládaný snímek dorazil do českých kin, protože velké plátno si určitě zaslouží. Byla by škoda, kdyby zůstal uvězněn pouze na streamovacích službách. Je velká škoda, že po slibném rozjezdu, jenž diváka naláká na trochu jiný hrdinský epos, po polovině se vše zlomí v tradiční superhrdinský blábol, který již začíná být trochu ohraný. Black Widow, více než jiné snímky, doplácí na to, že se vlci musí nažrat. Koza z toho sice vyvázla, ale celá rozhodně nezůstala. První polovina atakovala špici MCU, bohužel druhá polovina úspěšně vrazila několik klínů do čerstvě sklížené skulptury a dopadlo to značně rozpolceným patvarem, který neví, čím chce být.

Celkové hodnocení: 65 %

Black Widow (2021)

Hrají: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, O.T. Fagbenle, Ray Winstone, William Hurt, Michelle Lee, Yolanda Lynes a další.

Režie: Cate Shortland

Předloha: Stan Lee (komiks), Don Heck (komiks), Don Rico (komiks)

Scénář: Ned Benson, Jac Schaeffer, Eric Pearson

Produkce: Kevin Feige

USA / 134 min / akční, dobrodružný, sci-fi