RECENZE: Čarovný kamínek je totální propadák. Pohádka zaujme jen jedinou věcí

Letošní vánoční pohádky se České televizi povedlo seřadit od nejlepší po nejhorší. Zatímco štědrovečerní Princezna a půl království nebyla úplnou tragédií, snímek Čertí brko vysílaný o den později se jí přibližoval. A Čarovný kamínek úpadek televizní pohádkové zábavy dokonale završil.

Příběh o zlém hraběti, který se rozhodl vykácet les, je příběhem o zlém hraběti, který se rozhodl vykácet les. Jak stupidně to zní, tak stupidně to i vypadá. Smutným faktem je, že pohádka o ničem jiném vlastně není.

V podtextu sledujeme příběh jeho němé sestry Julie a mlynáře Matouše, který tvoří hlavní romantickou část, a dvou zlých statkářek, které mají zálusk na protivného hrabě. Toho ale nic jiného kromě lesa nezajímá.

Jeho vykácení se snaží zabránit jak místní, tak i čarodějnice Sebela a čaroděj Bendegůz. Ti mají k dispozici čarovný kamínek, který má plnit přání. Čarodějové ale moc kouzel nesvedou, kamínek si dělá co chce a spíše v pohádce plní roli otravné deus ex machina.

Pohádka má silný ekologický podtext, který by nebyl na škodu, pokud by nebyla většina snímku jen o něm. Pozvolná gradace děje se ztrácí v nesmyslném přeskakování od jedné trapné scény ke druhé a pokus o vykradení Mrazíka v prostředí Pána prstenů je více než zřejmý. Bohužel silně nepovedený.

Na postavy se sice hezky kouká, ale jen do doby, než začnou hrát. Herecké výkony totiž samo o sobě nejsou žádné terno, a to bohužel ani v podání takových hvězd, jako je Pavel Kříž. Herecký um stěžejních charakterů se totiž krčí před snahou o co nejpohádkovější ztvárnění svých rolí, což působí nuceně a uměle.

Na druhou stranu je úporná snaha o vyvolání dojmu, že ta či ona postava je opravdu zlá, tím jediným, co vyvolává alespoň nějaké emoce. Když už konečně film dospěje ke svému závěru, během pár minut zjistíme, že hrabě nikdo neposlouchá, vojáky nebo aspoň ochranku nemá, jím placení dřevorubci, kteří za něj mají odvádět špinavou práci, na něj kašlou, a čarodějové vlastně čarovat ani neumí.

Suma sumárum se tak hrabě stylizuje do role mocipána, soudce, kata, obchodníka a nešťastně zasnoubeného budoucího manžela. Ostatní jen nečinně přihlížejí, což prakticky vzato dělají skoro celou dobu. Nebyla by to ale pohádka, kdyby nakonec vše neskončilo šťastně. V tu chvíli ale divák není ani tak rád za to, že vše dopadlo dobře, jako za to, že pohádka skončila.

Na pohádce není prakticky nic pohádkového. Pomineme-li létající zelený kámen, tak se prakticky jen mluví a mluví a kácí a kácí. Kostýmy jsou mdlé, charaktery plytké a stěží uvěřitelné, děj nudný a poselství přehnané. To vše utlačuje pocit stísněnosti, který vytváří zhruba maximálně 10 postav na scéně. I vesnice Galů v Asterixovi působila živějším, uvěřitelnějším a otevřenějším dojmem. A neměla snahu diváky uvrhnout do klaustrofobické melancholie.

Jediné, co si zaslouží skutečnou pochvalu, je výběr lokalit. Prostředí, ve kterém se pohádka odehrává, je skutečně oku lahodící, zelené, krásné. Bohužel při té směti řady nepovedených faktorů napomáhá nejen onomu stísněnému pocitu, ale i dojmu, že se scénáristé jednoduše pokusili okopírovat hobití vesnici v Kraji.

Jumanji a Avatar se se svými pralesy mohou jít zahrabat. Čarovný kamínek je skutečný tropický Mrazík, který se pokusil vzít si z několika kultovních děl to nejlepší, a narouboval to na to nejhorší, na co mohl. Na k uzoufání nudný příběh a nemastné, neslané postavy. Bohužel, i na ty řadové vojáky na Pandoře se dívalo lépe, a to do toho umírání dávali zhruba stejně života.

Hodnocení: 30 %

Čarovný kamínek

Pohádka

Slovensko / Česko, 2019, 84 min

Režie: Kristína Herczegová

Scénář: Naďa Jurkemik

Kamera: Laco Janošťák

Hrají: Anna Javorková, Milan Bahúl, Jakub Jablonský, Daniel Žulčák, Jakub Rybárik, Ady Hajdu, Zuzana Bydžovská, Adela Mojžišová, Pavel Kříž, Ivana Wojtylová