RECENZE: Čtvrtá série F1: Touha po vítězství má pomalý rozjezd a strhující finále

Sezóna 2020 byla hodně ovlivněna pandemií koronaviru a to, jak se s danou skutečností popraly jednotlivé týmy, se stalo jedním z hlavních motivů série. Sezóna 2021 byla zase poznamenána sérií kontroverzních rozhodnutí, které však nakonec vyústily v jednu z nejzapamatovatelnějších bitev o titul mistra světa, jež ukončila panování sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona.

Trailer "F1: Touhá po vítězství" | zdroj: YouTube

Podobně jako předchozí série, samotné dějové rámce jednotlivých epizod jsou spíše kulisou, v níž se autoři dokumentu snaží vzbudit v divácích emoce. Kromě nich těží série zejména z fantastického zvuku, který dokáže vyvolat husí kůži. To se projevuje především ve vypjatých chvílích, v nichž dramaturgie diváka nešetří a snaží se hrát zejména na jeho city.

Dokument však zaostává v momentech, v nichž se řeší technologické aspekty. Ono je to do jisté míry pochopitelné, protože jednotlivé stáje nechtějí technologické záležitosti příliš rozebírat. Ale nahlédnutí do technologického pozadí monopostů by bylo vítaným oživením.

Podobně jsou opomíjeny určité události sezóny, ale je pochopitelné, že není možné být s kamerami vždy u všeho. Nicméně je přinejmenším škoda, že tyto události nejsou alespoň zmíněny. Rovněž některé tenze mezi aktéry působí trochu nafouknutě, aby dostaly jednotlivé díly série dostatečný náboj.

Vizuálně se jedná o standardní práci, která si drží svou úroveň již od první sezóny. Asi největší posun se udál u záběrů ze samotných závodů, u nichž je patrný posun směrem k dramatičtější a akčnější střihové kompozici.

Celkově se jedná o velmi solidní závodní dokument ze světa královny motorsportu. Čtvrtá série nepřináší žádné zajímavější inovace oproti předchozím sériím. Stále je klade důraz zejména na emoce, což se již začíná trochu zajídat, protože v určitých momentech to působí, že jsou emoce pumpovány takříkajíc na sílu. Ostatně, Max Verstappen se odmítnul podílet na této sérii z toho důvodu, že některé situace byly v předchozí sérii úmyslně interpretovány až příliš emocionálně. Ale i přes určité problémy se jedná o výborně znící a dobře vypadající dokument, který má potenciál zaujmout i diváky, kteří se o Formuli 1 příliš nezajímají.

Celkové hodnocení: 75 %

Formula 1: Drive to Survive (4. série 2022)

Režie: Nick Hardie, James Routh, Nonuk Walter, Martin Webb

Kamera: Jean-Louis Schuller, Edward Edwards

Hudba: Walter Mair

Střih: Kate Coggins, Otto Burnham

Velká Británie / 6 h 52 min (33-52 min) / dokumentární, sportovní