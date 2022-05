RECENZE: Temný Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství ukáže lesk i bídu Marvellů

Nový snímek studia Marvell navazuje tam, kde skončil poslední Spider-Man. Není tajemstvím, že původně měl jít do kin nejprve Doctor Strange, ale COVID zamíchal s původní chronologií, takže jsme o existenci mnohovesmíru dozvěděli již o něco dříve. Plný průzkum možností stovek paralelních světů se však děje až průvodcem nejpovolanějším.

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství | zdroj: YouTube

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) se tentokrát musí postarat o bezpečí Americy Chavez (Xochitl Gomez), která má neobvyklou schopnost otevírat průchody mezi jednotlivými světy mnohovesmíru. O její schopnosti však ví Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), která se touží dostat do jiné reality, v níž má děti, zatímco v její vlastní skutečnosti byly pouhou iluzí. Wanda je totiž čarodějnice, jejíž mysl sžírá grimoár plný černé magie, jež z ní postupně učinil Scarlet Witch.

Základní osa budiž načrtnuta, žádné další spoilery nebudou, takže se nemusíte bát, že byste se dozvěděli něco, co nechcete. Již výše řečeného úvodu je zřejmé, že se příběh opírá o klasický MacGuffin. Samotný příběh je totiž velmi banální a je pouze obalený rádoby zábavnou krustou, které je tolik, že se ji daří obratně skrývat jednoduchost hlavní dějové linie.

To by samo o sobě nevadilo, ale snímek, jak je již u Marvellu zvykem, zbytečně uhání kupředu a nedává postavám čas, aby dostatečně prožily všechny klíčové momenty. Místo poctivých hlubokých emocí, které člověka zasáhnou tak divák dostává pouze lehkou spršku tříště, skrze niž proletí, aniž by ji pořádně zaznamenal. Jenže, než dorazí další sprška, tak při vší té rychlosti člověk zase emocionálně vyschne, a tak je to vlastně celý snímek – a najednou je konec.

Finální souboj rozložen do několika přetržitých epizod, mezi nimiž je do jisté míry vakuum, které má snad budovat jakési napětí, ale to se mu příliš nedaří. Jelikož v divákovi nestihnou pocity řádně vyklíčit, nedokáže se náležitě napojit na postavy a vlastně se o ně ani trochu nebojí.

To jsou však zejména scenáristické a dramaturgické problémy. Naopak režisér Sam Raimi ukázal, že blockbustery stále umí a dokáže jim vtisknout určitou specifickou tvář. Kromě Spider-Mana s Tobeyem Maquirem si ve Strangovi zavzpomínal také na své začátky u hororů jako byly snímky Smrtelné zlo (1981, 1987), Armáda temnot (1992) či nedávný seriálový sequel zmíněných filmů Ash vs Evil Dead (2015-2018), v němž se Bruce Campbell vrátil do jedné ze svých ikonických rolí Ashe.

Nový Doctor Strange je tak bezesporu nejtemnější marvellovkou, ale vzhledem k ratingu PG-13 v něm nenajdeme žádné čistokrevně hororové prvky. To však nemění nic na tom, že Raimi dokáže v určitých scénách vybudovat celkem hutnou atmosféru.

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství je solidním snímkem, který se snaží zaujmout co nejširší publikum, ale zároveň se opět snaží diverzifikovat a jít trochu jinou cestou než ostatní marvellovky. Vizuálně se opět jedná o precizní dílo, které naplno těží z moderních technologií. Nedočkáme se však proklamované převratnosti. Režisér Sam Raimi je však dostatečně osobitý, takže do snímku dokázal promítnout jistou dávku originality a nových nápadů. Tady však chvála končí, neboť nejbolestivějším místem snímku je scénář, který nedostatečně prokresluje jednotlivé postavy. Zde je patrný jasný ústupek od charakterů a preference zábavnosti atrakcí a akce. Do kina byste tedy vyrazit měli, ale nic jiného, než trochu temnější marvellovku nečekejte, protože dvojka Doctora Strange sdílí většinu silných i slabých stránek současné produkce studia Marvell.

Celkové hodnocení: 70 %

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Hrají: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg, Patrick Stewart, Bruce Campbell, Julian Hilliard, Jett Klyne, Sheila Atim, Topo Wresniwiro, Adam Hugill, Lashana Lynch, Hayley Atwell

Režie: Sam Raimi

Předloha: Stan Lee (komiks), Steve Ditko (komiks)

Scénář: Michael Waldron, Jade Halley Bartlett

Kamera: John Mathieson

Hudba: Danny Elfman

USA / 127 min / akční, fantasy, horor