RECENZE: Dokonalá lež chytlavě rozplétá síť lží Iana McKellena a Helen Mirren

Kdo je lepší lhář Roy Courtnay (Ian McKellen) nebo Betty McLeish (Helen Mirren)? Odpověď přináší snímek Dokonalá lež od režiséra Billa Condona, režiséra miliardové pohádky Kráska a zvíře od studia Disney.

Úvodní expozice odhaluje, že ani jeden z dvojice hlavních hrdinů není úplně tak čestný, protože v inzerátu na seznamce o sobě tak trochu lžou. Samozřejmě háčky jsou nastraženy, a tak se oba potkají a na znamení důvěry odhalí, že o sobě trochu lhali. Výsledkem je tradiční zápletka o odhalování skutečné pravdy, která je o něco děsivější než skutečnost.

Nyní by se chtělo pokračovat o tom, jak geniálně pracuje scénář s více úrovněmi příběhu, který je ověnčen vynikajícími hereckými výkon oskarových herců. Jenže zůstane pouze u pochval za herecké výkony, které jsou u McKellena i u Mirren odpovídající jejich pověsti.

Příběh se soustředí především na Roye, k němuž si vybudujete poměrně vřelý vztah, ale je škoda, že Betty zůstává tak trochu stranou. Větší hloubka této postavy by ve zvoleném způsobu a tempu výpravy značně pomohla. Podvodník Roy s oblibou obírá o jmění osamělé postarší paničky, k čemuž mu pomáhá jeho vykutálený komplic Vincent s tváří Jima Cartera. Občas vody rozčeří Stephen (Russell Tovey), syn od Betty, který Roye od začátku podezřívá.

Snímek plyne ve správném rytmu, který postupně graduje do závěrečného finále. To je poměrně jasně narýsováno již někdy od poloviny filmu, což je škoda. Kdyby k výslednému rozuzlení došlo skutečně až na samém konci, tak by výsledná katarze měla mnohem větší hloubku.

Zde směřuje poslední výtka. Snímek tak trochu počítá s méně soustředěným divákem a až příliš často a zbytečně okatě dává na srozuměnou, že ani jedna z postav nehraje úplně fér. S temnými zachmuřenými pohledy na záda „nic netušícího“ partnera mohl režisér mnohem více šetřit, a o něco více potrápit mozkovny publika.

Vizuálně snímku není co vytknout. Vše funguje, jak má, ale to zas není tak překvapivé u dramatu, jež je postaveno převážně na dialozích. Ono to řemeslo je po všech stránkách dobře odvedenou, pouze je škoda, že Dokonalá lež nenabízí nějaký moment, který by diváka motivoval k dalšímu shlédnutí. A těch míst, v nichž se nějaká chytrá klička doslova nabízela, bylo ve filmu poměrně dost.

Dokonalá lež nabízí to, co od ní divák očekává, ale bohužel neodchází z kina s pocitem „tak tohle jsem nečekal“. Pokud máte chuť na kvalitní konverzační film, tak nemusíte váhat o tom, zda na Dokonalou lež jí či ne. Prostě běžte a nechte se strhnout charismatem obou ústředních postav. Zklamaní nebudete.

trailer Dokonalá lež | zdroj: YouTube

The Good Liar (2019)

Celkové hodnocení: 70 %

Hrají: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jim Carter, Mark Lewis Jones, Phil Dunster, Laurie Davidson, Michael Culkin, Aleksandar Jovanovič, Athena Strates, Stella Stocker, Spike White

Režie: Bill Condon

Scénář: Jeffrey Hatcher

Hudba: Carter Burwell

USA / 109 min / drama, krimi