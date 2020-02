RECENZE: Dvě ženy a Chlap na střídačku. Zajímavý námět ničí špatný scénář

Po patnácti letech šťastného manželství Zuzana (Ivana Chýlková) zjistí, že její manžel Jiří (Jiří Langmajer) má poměr s jinou ženou. Nejsnazším řešením by byl samozřejmě rozvod, ale Zuzana se naopak rozhodně Jirkovu milenku Lenku (Lucie Žáčková) konfrontovat a nabídne jí, že si nudou Jiřího střídat. Lenka nakonec souhlasí, čímž začíná přetahování o Jirkovu pozornost. Zprvu jemné náznaky se záhy vyhrocují, a tak původně perfektní plán začíná selhávat.

trailer Chlap na střídačku | zdroj: YouTube

Prvotní nápad je zajímavý a nabízí množství možných uchopení, od bláznivé komedie po depresivní psychologické drama. Petr Zahrádka však servíruje adaptaci původního scénáře Alexandry Leclère, který vzniknul pro francouzskou komedii Garde altermée. Citace původního snímku je téměř doslovná, ale v případě Zahrádky není úplně jasné, jestli ze snímku chtěl mít drama nebo komedii.

Jiří je docentem literatury na Pedagogické fakultě nejmenované univerzity, ale stejně tak by mohl být klidně popelářem. To že by měl vykazovat určité mentální kvality se z filmu nedá vůbec vyčíst. Možná vedla autora snaha poukázat na neschopnost některých intelektuálů v rovině lidských vztahů, ale to je již příliš odvážná interpretace.

Motivací Zuzany pro udržení Jiřího alespoň napůl jsou hlavně děti, ale ty zde hrají pouze úlohu pěšáků a velmi rychle vyklízí pole. Jejich účast ve filmu se tak smrskává na několik vět vytažených ze šablony puberťák a prvňáček. Významnou figurou je pak Zuzanina matka (Iva Janžurová), která jí pomáhá v boji o Jiřího. Naopak její otec (Pavel Nový) jen postává občas okolo a kdyby tam nebyl, tak by se vlastně vůbec nic nestalo.

Lenka je docela sympatická a oproti Zuzaně, která se nebojí jít přes čáru, je ještě poměrně umírněná. Se Zuzanou si přes počáteční boje vybuduje přátelský vztah, a je snad až škoda, že scénáristi nešli ještě o krok dál a nevybudovali lesbickou linii těchto dam, protože doslova si to o to říká. Ostatně nedotahování nápadů do konce je docela typickým rysem Chlapa na střídačku.

Stranou příběhu stojí Martin Pechlát jako Jiřího nejlepší kamarád, který je ve skrytu duše gej, což nakonec otevřeně přizná. Načež se dá dohromady s Adrejem Polákem, homosexuálním kamarádem a spolupracovníkem Lenky v jejím knihkupectví. Pro vývoj vztahu obou dam a Jiřího nemá tento vedlejší příběh žádný význam.

Ve filmu přebírají silovou pozici ženy a přicházejí na zdánlivý vrchol emancipačního hnutí, kdy jsou ony pánem situace a muž je zcela v jejich moci. První polovina snímku funguje docela dobře, ale jak docházely scénáristům nápady, přichází vata, klišé a prvoplánové vtípky, které jsou jen samoúčelným natahováním stopáže. Naopak je promarněno mnoho příležitostí, v nichž samotné scény nabízejí rozvedení nějakým vtípkem.

Uchopení postav v české adaptaci není úplně ideální, ale všichni herci hrají na poměry české lidové komedie nadstandardně. Ze všech rozhodně vyčnívá Jiří Langmajer, který ač muž pod dvěma pantofly, vždy dokáže scénu urvat pro sebe. Prostě to tam sází tak nějak podle sebe a ono to zkrátka funguje.

Vizuální stránka je na poměry české kotliny nadprůměrná. Sice úvodnímu dějství by více slušelo trochu světlejší podání, ale jádro snímku podané v poměrně temném tónování s dramatickým svícením skvěle koresponduje s psychickým stavem a vývojem Jiřího. Tohle v českých komediích vyvedených v barvách dětských omalovánek není příliš obvyklé. Navíc funguje i zvuk, takže po technické stránce je na tom snímek velmi slušně.

Vizuální pojetí se ve výsledku bije se zamýšleným žánrem a více by sedělo nějakému psychologickému dramatu, ale zase zdárně podkresluje finále snímku, takže jeho pozitiva nakonec převažují. Výsledný dojem je však značně rozporuplný. Na jedné straně leží na české poměry velmi kvalitní řemeslo, které si však láme zuby na toporném scénáři. Největší pozitivum snímku tak zůstává v jeho radikálnosti, s jakou bourá tradiční koncept monogamní rodiny, který rekonfiguruje do poměrně zvrácené podoby. Následně ukazuje, že i tento model trápí stejné problémy jako monogamní partnerství a vyúsťuje v tragikomický závěr, jenž je vlastně dotažením pointy muže manipulovaného ženami ad absurdum.

Celkové hodnocení: 25 %

Hrají: Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Lucie Žáčková, Iva Janžurová, Pavel Nový, Martin Pechlát, Andrej Polák, Karolína Lipowská, Tereza Taliánová, Robert Mikluš

Režie: Petr Zahrádka

Scénář: Alexandra Leclère (původní scénář), Petr Zahrádka

Kamera: Marek Janda

Hudba: Jan P. Muchow

ČR / 109 / komedie