RECENZE: Francouzská depeše hraje vícerozměrnou hru s divákem i prostorem

Povídkový snímek, celým jménem Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun, je poctou magazínu The New Yorker, jeho spoluzakladateli Haroldu Rossovi a přispěvateli Josephu Mitchellovi. Prvně jmenovaným byla inspirována postava Arthura Howitzera Jr. (Bill Murray), zatímco na základě druhého byl založen charakter Herbsaintze Sazerace (Owen Wilson). Obě figury jsou však vedlejšími postavami a prim hrají redaktoři magazínu Francouzská depeše, respektive jejich příspěvky do časopisu.

trailer Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun | zdroj: YouTube

Těžiště snímku totiž leží na trojici hlavních příběhů posledního vydání fiktivního magazínu. První vypráví příběh napůl šíleného vraha a umělce Mosese Rosenthalera. Druhá povídka se zase věnuje studentským nepokojům ve Francii a třetí se zabývá zvláštnostmi stravování na policejním komisařství, ale následně je přetavena v popis jedné policejní akce.

Každá z povídek využívá odlišné výpravné postupy a jak je Andersonovým dobrým zvykem, hodně se pracuje s rámováním prostoru. První povídka je divácky nejpřívětivější, neboť je poměrně přímočará. Druhá povídka zase pracuje se spoustou metafor a dotýká se i filozofických úvah, které ji činí velmi náročnou. Divák je nucen sledovat nejen děj, ale je vybízen k zamyšlení nad mnohými tématy, které jej v určitých pasážích doslova zahlcují. Třetí povídka je zase specifická formou, která se místy přelévá z hraného snímku do animovaného, aby se zase později dostala zpět. Všechny tyto variace fungují ze dvou důvodů. Jednak je snímek koncipován jako povídkový, což mu umožňuje beztrestně variovat různé postupy, a dále se tváří jako vizualizace příspěvků magazínu, jejichž autoři jsou rozdílní, a tedy zákonitě jsou rozdílně uchopeny i příběhy.

Francouzskou depeši je možné sledovat také jako autorské cvičení v rámci normativně nastavených pravidel prostoru, jakým způsobem je možné nastolený rámec ohýbat ve prospěch rozdílných způsobů vyprávění. Anderson hraje s divákem neutuchající hru, během níž se probíhá dialektická výměna role vypravěče mezi autorem článku a skutečností.

Anderson tak jednak vzdává hold redaktorům píšící příběhy lidí, ale zároveň ukazuje, že ve velké míře se ztrácí skutečnost a je nahrazena interpretací autora, jež vytváří jakýsi mýtus osobnosti, jenž se nutně nemusí shodovat s realitou.

Snímek je velmi precizně stylizovaný a pracuje s typickým dvourozměrným plánem, do něhož občas zasahuje trojrozměrná perspektiva. Ve většině případů se však jedná o opodstatněnou změnu pohledu, která je motivována záměrem vypravěče. Barvám opět dominuje pastelová paleta, které místy kontrastuje černobílá forma. Anderson ve snímku obecně hodně experimentuje nejen s barevnou škálou, ale i s formáty, a kromě širokoúhlého dojde i na postarší čtyři ku třem.

Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun je snímek, na který se musíte naladit. Pokud jste fanoušky autorovy tvorby, je to o něco snazší, ale tentokrát nestačí, že se necháte uhranout vizuální formou. Ta je v tomto případě mnohem více rámcem a dobrovolně zvolenou limitací, do níž je vetknuto mnoho myšlenek a komentářů. Pokud se zvládnete naladit, budete z kina odcházet s připitomělým úsměvem, kterého se po zbytek dne nezbavíte, protože Andersonova poslední konstelace je zatraceně zábavná. V kině rovněž vyniká propracovaná vizuální stylizace, takže neváhejte a vyrazte ke stříbrným plátnům, tohle je jeden ze snímků, který doslova vybízí k opětovnému shlédnutí.

Celkové hodnocení: 90 %

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun (2021)

Hrají: Tilda Swinton, Frances McDormand, Bill Murray, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Steve Park, Mathieu Amalric, Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz a další.

Režie: Wes Anderson

Scénář: Wes Anderson

Kamera: Robert D. Yeoman

Hudba: Alexandre Desplat

USA / Německo / 108 min / komedie, drama, romantický, povídkový