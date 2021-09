RECENZE: Free Guy je povedená a zábavná akce s Ryanem Reynoldsem

Hlavním hrdinou je obyčejný bankovní účetní Chlápek, který si žije svůj nudný život. Vždy je stejně oblečen, září úsměvem a zároveň je trochu přitroublý. Každý den je pro něj rutinní záležitostí a nerozhodí ho ani takové maličkosti jako chlápek prolétající výlohou nebo tank projíždějící okolo, když si vychutnává svou kávu. Chlápek je totiž NPC v akční hře Free World.

trailer Free Guy | zdroj: YouTube

Reynolds se s postavou vrací k tomu, co hraje poslední dobou pořád. Variace na lehce otravného Deadpoola. Často je to už celkem nuda, ale Free Guy je trochu jiný. K NPC postavě docela sedí šablonovitý přístup, který občas postrádá adekvátní citovou odezvu s ohledem na to, co se děje okolo něj. Chlápek má být tak trochu otravný trouba, který se snaží dělat to, co je podle něj správné.

Ovšem snímek nestaví na jedné dějové linii, která je sama o sobě poměrně jednoduchá, ale těží zejména z vedlejších postav, které mají tváře Jodie Comer, Joe Keery a Taika Waititi. Díky nim se snímek pozvedá z průměrné akční komedie k velmi příjemné a trochu potrhlé jízdě.

Ale to není všechno. Free Guy nabízí snad v každém záběru nějakou citaci, popkulturní odkaz nebo miniaturní příběh vyprávěný v pozadí některé scény. Výsledek je prostě zábavný a vzhledem k více vrstvám motivuje k dalšímu shlédnutí, protože zkrátka chcete objevovat další a další pomrknutí. Tady se nabízí srovnání například Ready Player One, který je také protknut různými odkazy, ale Free Guy je rozhodně divácky přívětivější, co se jejich luštění týče.

Po vizuální stránce snímku není co vytknout. Nabízí přesně to, co se od něj očekává a množství odkazů dává světu hloubku. Shawn Levy odvedl nejen poctivou filmařinu, ale na rozdíl od svých jiných snímků, u nichž se až příliš často uchyluje k režisérské rutině, se u Free Guy rozparádil.

Co však snímku chybí, je nějaký jasně zapamatovatelný moment. Vizuálně je film nabitý až k prasknutí – furt se něco děje, dalo by se říct – ale po pár hodinách od shlédnutí vlastně nedokážete říct, která scéna či okamžik ve Vás zanechal nějakou výraznější stopu. Je to jako dvou hodinový let letadlem, vznesete se, vzduchem uháníte strašně rychle, přistanete a jdete v Římě do kavárny. Už od začátku totiž máte pocit, že vlastně o nic nejde. O hrdiny se nebojíte, jen si užíváte, jak efektně kosí záporáky.

Celkově je Free Guy zábavnou akční komedií, kterou slupnete jako malinu a po několika dnech začnete přemýšlet, že byste si Reynoldse jako Chlapíka dali ještě jednou. Za to do značné míry může absence jakékoliv katarze, která by v divákovi zůstávala doutnat ještě dlouho po skončení snímku, který se tak stává pouze jakousi vycpávkou, kterou si nesmírně užijete – taková skoro cukrová vata. Snímek bude docela dobře fungovat také na malých obrazovkách, ale v kině mu to sluší více. Shawn Levy po dlouhé době ukázal, že umí točit i velké filmy, nejen seriály pro Netflix. To je dobře, protože má talent a řemeslo ovládá, ale občas to vypadá, že režíruje na neutrál. Na Free Guye si prostě zajděte – snad jen, pokud jste zapřisáhlí odpůrci Reynoldse, tak se mu raději vyhněte obloukem.

Celkové hodnocení: 80 %

Free Guy (2021)

Hrají: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi, Utkarsh Ambudkar, Britne Oldford, Owen Burke, Matty Cardarople, Alex Trebek, Michael Tow, Tait Fletcher, Camille Kostek, Aaron W. Reed, Chris Evans, Hugh Jackman, Dwayne Johnson, Tina Fey, John Krasinski, Lara Spencer, Channing Tatum

Režie: Shawn Levy

Scénář: Matt Lieberman, Zak Penn

Kamera: George Richmond

Hudba: Christophe Beck

USA / 115 min / akční, dobrodružný, komedie, sci-fi