RECENZE: Gump – pes, který naučil lidi žít podmanivá exkurze náturou lidí

Vypravěčem příběhu je pes Gump, jemuž propůjčil hlas Ivan Trojan. Jako malé štěně jej vyhodili do popelnice, ale ujal se jej Bolek Polívka, který ztvárňuje roli vagabunda na pokraji společnosti. Ovšem osud je nevypočitatelný, a tak jsou oba od sebe odděleni a zbývající hodinu a půl se navzájem hledají. Pokud si pamatujete snímky jako Psí poslání či Lassie, tak asi tušíte, o čem celý snímek bude.

trailer Gump - pes, který naučil lidi žít | zdroj: YouTube

Gump se cestou za svým páníčkem setkává s mnoha lidmi, jimž povětšinou propůjčily tváře známé osobnosti. Jeho putování je anatomickým řezem zlem, které prostupuje lidskou společností, jež má poměrně jasnou tvář v podobě jednotlivých charakterů, jež jsou více karikaturami než organickými postavami.

Z toho vyplývají dvě věci. Jednotliví herci nemají co hrát a spíše jen znázorňují danou charakteristiku, která je do postav vetknuta s až archetypální přesností. To však samo o sobě ničemu nevadí, protože o dramatickou složku se stará především roztomilý voříšek.

Předností snímku je vizuální ztvárnění. F. A. Brabec, režisér a kameraman v jedné osobě, vnáší do snímku hezky vypadající obrazy, které však občas působí nuceně. Ovšem stále mu nelze upřít jistý cit pro vizuální stránku, takže snímek vypadá na české poměry nadstandardně.

Ovšem velkou bolístkou je samotná výprava. Většina děje je odbyta Trojanovým voiceoverem a zřejmě je zamýšlenou cílovou skupinou divák, od něhož se příliš přemýšlení neočekává. Bohužel, je to poměrně častý nešvar líných filmařů, kteří si touto berličkou pomáhají a myslí si, že jim to u diváků projde.

Ale nabízí se ještě jedna kategorie, do níž je možné snímek zařadit. Jedná se o pečlivě vykalkulovaný produkt, který funguje zejména jako marketingová kampaň. Plyšáci, deskové hry, knihy. Na tom všem je možné nalézt jméno Gump. Ovšem nutno přiznat, že za vším nestojí jen peníze, ale také bohulibá myšlenka pomoci pejskům z útulků. A tak, když se na konci dozvíme, že většina chlupáčů pocházela právě z útulků, nejeden milovník psů jistě uroní slzu.

Více než propracovaným snímkem je Gump marketingovým produktem, který dělá reklamu psům z útulku. Potěší na české poměry precizně definovaný vizuální styl a nesmíme zapomenout ani na podmanivou hudbu, která se vine většinou snímku a cíleně podporuje emocionální výrony, na něž se snímek zaměřuje především. Narativní stránka snímku sice příliš nefunguje, ale diváckou obec si snímek bez problémů najde. Pět procent nahoru přidávám zejména s ohledem na kvalitní vizuál, kterého je v našich končinách neskonale pomálu. Pokud máte rádi pejsky a rádi si u filmu promočíte kapesník, tak na voříška klidně vyražte.

Celkové hodnocení: 60 %

Gump – pes, který naučil lidi žít (2021)

Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Patricie Pagáčová, Marek Taclík, Zbigniew Czendlik, Hana Holišová, Olga Lounová, Karin Krajčo Babinská, Nela Boudová, Anna Šulcová, Natálie Rožková, FattyPillow, Karlos Vémola, Zdeněk Dušek, Ivan Trojan a další.

Režie: F. A. Brabec

Předloha: Filip Rožek (kniha)

Kamera: F. A. Brabec

Hudba: Jan Jirásek

Česko / 92 min / rodinný, dobrodružný